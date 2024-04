Der RLP-Newsticker am Morgen

6:07 Uhr

Tag der gewaltfreien Erziehung - was Gewalt mit Kindern macht

Ihr kennt solche Sprüche bestimmt noch: "So ein kleiner Klaps hat noch keinem geschadet". Ohrfeigen zuhause, körperliche Züchtigungen in der Schule - so lange ist es noch gar nicht her, dass Gewalt in der Erziehung eher die Regel als die Ausnahme war. Seit dem Jahr 2000 haben Kinder in Deutschland das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch. Doch Gesetze sind das Eine, die Realität oft eine andere. Meine Kollegin Clara Holzhauser hat sich - am heutigen "Tag der gewaltfreien Erziehung" mit dem Thema beschäftigt.