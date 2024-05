Erlebnis-Veranstaltungen in der Region Trier an Pfingsten

Über Pfingsten bietet die Region Trier viele Veranstaltungen in Weinbergen, auf Plätzen, aber auch in Museen. Hier ein paar Tipps für Ausflüge und Feiern.

Rad-Erlebnistage

Weinfeste

Burgfeste

Museumstag

Konzert

Zum autofreien Erlebnistag "Saarpedal" werden hunderte Radfahrer erwartet. Richard Seer

Saarpedal: Am Pfingstsonntag ist zwischen Konz und Mettlach der Raderlebnistag "Saarpedal". Die Stadt Merzig hat ihre Aktionszone wegen des Regens abgesagt. Aber zwischen Konz und Mettlach gibt es Aktionszonen und man kann mit dem Fahrrad, dem Roller, mit Inlineskates oder zu Fuß ungestört auf der Straße unterwegs sein. Die 40 Kilometer lange Strecke ist von 10 bis 18 Uhr für Autos gesperrt. Wie die Organisatoren des Erlebnistags "Saarpedal" mitteilten, wird es neben Essens- und Getränkeständen auch viele Aktionen entlang der Strecke geben.

Nim(m)sRad: Am Pfingstmontag bleibt die Strecke zwischen Rittersdorf bei Bitburg und Rommersheim bei Prüm für den Raderlebnistag Nim(m)sRad autofrei. Nach Angaben der Touristinformation Bitburger-Land erwartet die Radfahrer auf der Strecke ein Rahmenprogramm mit Eifeler Spezialitäten, Musik und Kinderaktionen. Der Rad-Erlebnistag findet von 10 bis 18 Uhr statt, für Autos ist die Strecke von 9:00 bis 19:00 Uhr gesperrt.

Pfingstsonntag lockt in den Weinbergen zwischen Mertesdorf und Kasel der "Ruwertaler Frühling". Ab 12 Uhr erwarten 13 Weingüter viele Gäste. Die Weine können direkt an ihrem Ursprungsort probiert werden. Der Hauptzugang ist in Mertesdorf. Gäste von auswärts sollten die Buslinie 86 nutzen.

In Enkirch an der Mosel wird das Weinfrühlingsfest gefeiert. Weinstände im Ort, Musik und Tanz sorgen für gute Stimmung. Die Weinhoheiten werden vom Haus der neuen Weinkönigin abgeholt. Danach ist die Krönung.

In Ürzig sind die Tage der offenen Keller. Weinliebhaber können bei Winzerfamilien Wein genießen. Außerdem wird regionales Essen angeboten - sowohl süße Speisen und als auch Herzhaftes.

Der Pfingstmarkt in Reil wurde wegen des vielen Regens und Hochwassers abgesagt.

Burgtreffen

Familientag: Auf der Niederburg Manderscheid findet am Samstag ein Familientag statt. Dazu gibt es von 11 bis 17 Uhr eine mittelalterliche Burgbelebung. Geboten werden unter anderem Drachenmaul- und Hufeisenwerfen, Malen und Basteln sowie kostenlose Führungen. Außerdem Waffen- und Rüstkunde.

Zaubermarkt: Ein zauberhaftes Spektakel wird ab Samstag auf der Nürburg geboten. Gäste erwarten kulinarische Spezialitäten und Live-Musik. Außerdem Händler, eine Feuershow und ein mittelalterliches Heerlager. Auch für die kleinen Ritter gibt es ein Programm.

Auf der Niederburg in Manderscheid ist ein Familientag. GesundLand Vulkaneifel

Museumstag

Die Museen in der Region Trier bieten zum internationalen Museumstag am Sonntag ein vielseitiges Programm für alle Altersgruppen an. Darunter sind Führungen, Workshops und viele Aktionen für Kinder. Der Eintritt ist frei, teilten die Museen mit.

Im Stadtmuseum Trier kann man in der Sonderausstellung "Tell me more" zusehen, wie ein Gemälde restauriert wird. Im Rheinischen Landesmuseum Trier gibt es neben Bastelaktionen für Kinder auch Konzerte mit römischer Musik.

Im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz können Besucher erleben, wie ein Sonntagsausflug um 1900 an einer Kegelbahn ablief.

Dem Thema Wasserkraft widmen sich an diesem Tag das Amüseum und Mühlenmuseum in Saarburg. Dort können Besucher einen Blick auf den Wasserzulauf und den Wasserfall über den Ausguck der Mühle riskieren. Dort spürt man die Kraft des Wassers ganz nah. Zwei kostenlose Führungen gibt es dann am Mühlentag am Pfingstmontag, dem 20. Mai.

Auch das Amüseum und das Mühlenmuseum in Saarburg machen beim Museumstag mit. Costin Dobai

Konzert

Am Domfreihof in Trier gastiert am Pfingstwochenende das Jazzfest. Schon in den Vorjahren hat es Tausende Zuschauer begeistert mit Old Time-, Jazzchor- und vor allem Bigband-Musik. Höhepunkt des Festivals ist das gemeinsame Konzert der Luxemburger Northern Big Band, welche am Abend des Pfingstsamstags ihren Landsmann Ernie Hammes (Trompete) vorstellen wird.

Dem Jazzfest folgt am Pfingstmontag der musikalische Ausklang. Ausgesuchte Musikvereine des Kreismusikverbands (KMV) treten dann auf. Der Eintritt ist frei – mit dem Verkauf von Festivalbuttons sowie Festivalwein soll das Fortbestehen der Veranstaltung unterstützt werden.