Einigung im Tarifstreit des Einzelhandels in RLP

Für den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz gibt es einen neuen Tarifvertrag. Nach einem Jahr Verhandlungsdauer einigte sich der Handelsverband mit der Gewerkschaft ver.di.

Die gut 150.000 Beschäftigten erhalten nach Informationen des SWR eine Lohnerhöhung in drei Schritten: Rückwirkend zum 1. Oktober 2023 erfolgt eine Erhöhung von 5,3 Prozent, rückwirkend zum 1. Mai dieses Jahres gibt es weitere 4,7 Prozent mehr. Zum 1. Mai 2025 erhalten die Beschäftigten pauschal 40 Euro mehr und danach eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent.

Vollzeitbeschäftigte bekommen darüber hinaus eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro, die im August ausbezahlt wird.

Sieben Verhandlungsrunden und Warnstreiks

Die Verhandlungen hatten sich über mehr als ein Jahr hingezogen. Arbeitgeber und Gewerkschaft trafen sich zu insgesamt sieben Verhandlungsrunden. Begleitet wurden diese von Warnstreiks. So kamen am Gründonnerstag in Mainz rund 1.300 Beschäftigte zu einer Kundgebung zusammen.