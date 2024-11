Drei Menschen sind am Dienstagabend nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heidenheim in ein Krankenhaus gekommen. Die genaue Ursache für das Feuer muss noch ermittelt werden.

Nach einem Zimmerbrand in einem fünfstöckigen Wohnhaus am Zanger Berg in Heidenheim sind Dienstagabend drei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit bringen können. Drei weitere, die im obersten Stock wohnen, hatten jedoch auf dem Balkon gewartet, bis das Feuer gelöscht war und die Feuerwehr sie nach draußen brachte. Technischer Defekt an Föhn wird untersucht Am Mittwoch nannte die Polizei weitere Details: So habe eine Frau aus der betroffenen Wohnung im dritten Stock berichtet, dass sie einen Föhn benutzt habe, aus dem Funken schlugen. Dadurch seien Teile des Mobiliars im Zimmer in Brand geraten. Ob der Föhn einen technischen Defekt hatte, wird derzeit untersucht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die meisten Bewohner sind inzwischen wieder nach Hause zurückgekehrt. Allerdings ist die Wohnung, in der der Brand ausbrach, derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.