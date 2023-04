per Mail teilen

Ein Mann hat in Holzheim (Kreis Dillingen) bei der Unkrautbekämpfung mit einem Bunsenbrenner aus Versehen ein Haus in Brand gesteckt. Der Sachschaden ist hoch.

Ein 72-jähriger Mann hat am Wochenende in Holzheim (Kreis Dillingen) bei der Unkrautbekämpfung mit einem Bunsenbrenner ein Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Der Dillinger Kreisbrandmeister Frank Schmidt kennt solche Fälle und rät zur Vorsicht: Bis zu viermal pro Jahr rücke die Feuerwehr im Kreis Dillingen aus, um brennende Hecken zu löschen, die jemand beim Versuch, Unkraut zu vernichten, entzündet hat, sagte Schmidt dem SWR. Demnach sind vor allem Thujahecken betroffen:

Unkrautbekämpfung - Wintergarten fängt Feuer

Der Mann war laut Polizei am Samstagvormittag mit einem Abflammgerät gegen das Unkraut in seinem Garten vorgegangen. Kurze Zeit später brannte der Wintergarten im Erdgeschoss. Die Flammen zogen über den ersten Stock bis aufs Dach des Hauses und beschädigten auch eine Hecke und eine Überdachung im Nachbargrundstück.