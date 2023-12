per Mail teilen

In Gschwend (Ostalbkreis) ist am Dienstagmittag ein Wohnhaus fast komplett niedergebrannt. Verletzt wurde niemand, die Bewohner waren nicht zuhause, als das Feuer ausbrach.

In einem Wohnhaus in Gschwend ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei brannte das alte Bauernhaus fast bis auf die Grundmauern ab. Verletzte habe es nicht gegeben.

Bewohner des Wohnhauses in Gschwend waren nicht zuhause

Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften in Dietenhof, einem Weiler von Gschwend, vor Ort. Die Bewohner des umgebauten und renovierten früheren Bauernhauses seien beim Ausbruch nicht zuhause gewesen. Allerdings wurde laut Polizei ein Hund tot in dem Gebäude gefunden.

Nachbarn hatten die Rettungskräfte gerufen. Bei dem Brand ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden.