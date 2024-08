Schuss in Schechingen - Geschoss landet im Schlafzimmer

In Schechingen im Ostalbkreis ist gestern Abend mindestens ein Schuss gefallen. Das Projektil landete in einem Schlafzimmer, in dem ein Mann schlief.

Ein Mann aus Schechingen (Ostalbkreis) ist am Donnerstagabend kurz vor halb Zehn aus dem Schlaf aufgeschreckt, weil er einen Schuss hörte. Woher der Schuss kam und wer geschossen hat, muss noch ermittelt werden. Audio herunterladen (500 kB | MP3) Der 33-jährige Mann wohnt im ersten Stock des betroffenen Wohnhauses in der Straße "Am Freibad" in Schechingen. Gegen 21:30 Uhr schlief er bereits. Er hörte den Schuss und auch, dass etwas zu Boden fiel. Daraufhin stand der Mann auf und schaute sich um. Zunächst stellte er fest, dass im Fliegengitter des geöffneten Schlafzimmerfensters ein Loch war. Außerdem sah er, dass eine Schlafzimmerwand beschädigt war und ein Metallstück direkt darunter lag. Laut Polizei könnte es sich dabei um eine sogenannte Diabolokugel handeln. Solche trichterförmigen Munition wird für Luftgewehre verwendet.