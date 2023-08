Nach dem Überfall auf drei Jugendliche in Laichingen hat die Polizei weitere Tatverdächtige ermittelt. Eine Bande von insgesamt fünf Jugendlichen soll verantwortlich sein.



Drei Jugendliche sind am Dienstag vor einer Woche in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) überfallen worden. Jetzt hat die Polizei weitere Tatverdächtige ermittelt. Eine Bande von insgesamt fünf Jugendlichen soll laut Polizeiangaben für den Überfall verantwortlich sein. Die 13- bis 15-Jährigen sollen am Bahnhof in Laichingen drei andere Jugendliche attackiert, verletzt und bestohlen haben. Als Passanten einschritten, schossen die Jugendlichen laut Polizei mit Schreckschusswaffen in die Luft und flüchteten.

Nach Schüssen mit Schreckschusswaffen in Laichingen: Weitere Festnahmen

Zwei der mutmaßlichen Angreifer nahm die Polizei bereits damals vorübergehend fest. Inzwischen sind auch die drei weiteren ermittelt worden. Wegen des Alters sind alle von Mitarbeitenden des Hauses des Jugendrechts Ulm befragt und dann ihren Eltern übergeben worden. Die zwei 13-Jährigen sind noch strafunmündig. Die drei anderen müssen mit Anzeigen rechnen.