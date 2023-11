per Mail teilen

Bei einem Streit zwischen drei Männern hat sich in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) mindestens ein Schuss aus einer Schreckschusspistole gelöst. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Steinheim am Albuch sind Samstag drei Männer in Streit geraten. Dabei hat sich laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Ulm mindestens ein Schuss aus einer Schreckschusspistole gelöst.

35-Jähriger drohte mit Schreckschusspistole

Die Auseinandersetzung habe es zwischen einem 35-Jährigen und einem 32-jährigen Mann gegeben. Der Jüngere war laut Polizei in Begleitung seines Onkels. Der 35-jährige Mann soll seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole bedroht haben, als sich der Schuss löste.

Onkel fährt Angreifer in Steinheim mit Auto an

Der 47-jährige Onkel habe den Angreifer mit seinem Auto angefahren. Daraufhin sei es gelungen, ihn zu überwältigen. Alle drei Männer haben laut Polizei im Verlauf der Auseinandersetzung leichte Verletzungen erlitten, wobei es sich nach jetzigem Kenntnisstand nicht um Schussverletzungen handelt.

Ermittlungen zur Waffe und zu den Hintergründen dauern an

Es liege derzeit kein dringender Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt vor, daher sei der Angreifer nicht in U-Haft, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem müsse geklärt werden, ob die Schreckschusspistole zum Verschießen von Projektilen geeignet war, hieß es. Die Waffe war mutmaßlich umgebaut worden.