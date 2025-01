Umweltaktivisten haben sich am Montagvormittag in Ulm am Tunnel der B10/B28 abgeseilt. Anlass ist auch die Fortsetzung eines Prozesses gegen zwei Klimaaktivisten am Amtsgericht Ulm.

Audio herunterladen (406 kB | MP3) Eine Abseilaktion von Klimaaktivistinnen und -aktivisten an einer Tunneleinfahrt an der B10/B28 hat am Montagvormittag für Staus gesorgt. Die Demonstrierenden fordern mehr Geld für den ÖPNV und Radwege. Nur so könne die Verkehrswende realisiert werden. Protestaktion auch wegen Prozess gegen Klimaaktivisten Bei der Aktion am Montag ging es aber auch darum, auf einen Prozess gegen eine Aktivistin und einen Aktivisten aufmerksam zu machen, der am Nachmittag am Amtsgericht Ulm fortgesetzt werden soll. Die Protestaktion war laut Polizei angemeldet und auch genehmigt. Im Prozess vor dem Amtsgericht Ulm geht es um einen Vorfall im Sommer 2023. Die Angeklagten sollen bei einer Protestaktion auf die Schilderbrücke an der Ulmer Adenauerbrücke geklettert sein. Die unangemeldete Demonstration im Juli 2023 war vom Spezialeinsatzkommando der Polizei beendet worden. Im Prozess am Montag sollen 15 Zeugen gehört werden. Außerdem soll das Urteil fallen.