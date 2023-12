Weiße Winterlandschaft und laufende Lifte - pünktlich zum ersten Adventswochenende macht die Schneedecke auf vielen Pisten der Schwäbischen Alb Wintersport möglich.

Frischer Schnee über Nacht und vielfach schneit es immer noch. Auf der Alb gingen am Freitag und gehen am Wochenende viele Skilifte in Betrieb.

Bei der Wintersportarena Holzelfingen im Kreis Reutlingen war am Freitagmittag Saisoneröffnung. Bis abends 21:30 Uhr sollen die Lifte nun laufen. "Nutzt die Chance", raten die Betreiber allen Skifahrerinnen und Snowboardern. Denn für die kommende Woche sind schon wieder wärmere Temperaturen angekündigt.

Der Skilift Münsingen-Dottingen wenige Stunden vor seinem Start in die neue Saison SWR Anne Schmidt

In Römerstein-Donnstetten läuft der Lift abends mit Flutlicht. Auch der Skilift Hesel bei Römerstein-Böhringen läuft, immer samstags, sonntags und mittwochs. Der Schi-Club Hülben betreibt den Lift und freut sich über den Schnee.

Auch im Kreis Sigmaringen sind Lifte in Betrieb, etwa bei Stetten am kalten Markt, Samstag ab Mittag, Sonntag von morgens bis Sonnenuntergang.

Für manche kam der Schnee plötzlich

Für den Skilift in Sonnenbühl-Genkingen kam der Schnee so überraschend, dass noch etwas organisiert werden muss, bevor er aufgemacht werden kann. Sonntag sollte klappen, wenn der Schnee reicht. Und Samstag, meint der Geschäftsführer, gehen die Leute in der Adventszeit ohnehin eher Weihnachtsgeschenke einkaufen als Skifahren.

Einen Überblick über Wintersportmöglichkeiten auf der Alb findet man unter anderem auf der Homepage des Tourismusverbands Schwäbische Alb.

Winterspaß mit wenig Zubehör

Bei Römerstein-Donnstetten waren am Freitagvormittag auch Menschen zu finden, die weder Loipen noch Lifte brauchten und dennoch ihren Spaß am Winter hatten. Eine junge Familie beispielsweise mit einem alten Schlitten, der noch vom Großvater stammte:

Langlauf auf den Loipen der Schwäbischen Alb

Auf der Schwäbischen Alb sind schon einige Langlauf-Strecken bereit. In den Skigebieten Albstadt, Meßstetten und Münsingen sind knapp die Hälfte der der Loipenkilometer präpariert. Auch hier gibt es genauere Infos beim Schwäbische Alb Tourismusverband. In Stetten am kalten Markt im Kreis Sigmaringen öffnet der dortige Skiclub voraussichtlich am Samstagnachmittag die Loipen.