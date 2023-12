Erster Skilift im Westerwald geöffnet

Der Schneefall der vergangenen Tage macht es möglich: Im Westerwald starten die ersten Skilifte in die Saison. Hier können Sie am Wochenende Ski fahren und Rodeln.

Das höchstgelegene Winterportgebiet im Westerwald ist am Freitag in die Saison gestartet: Der Skihang am Salzburger Kopf bei Stein-Neukirch im Westerwaldkreis liegt auf etwa 650 Metern. Der Lift sollte laut örtlichem Skiverein um 15 Uhr in Betrieb gehen. Auf dem Hang gibt es eine 300 Meter lange Piste für Ski-und Snowboarder. Die Schlittenpiste ist laut Verein dann ebenfalls geöffnet.

Fans der Snowtubes - Gummireifen auf denen man den Hang herunterrutschen kann - müssen sich noch etwas gedulden. Wegen der großen Schneemenge braucht der Verein für die Vorbereitung nach eigenen Angaben noch ein bisschen mehr Zeit, spätestens bis Sonntag soll diese Abfahrt aber auch präpariert sein. Die Langlaufloipen sollen bis spätestens Samstag gespurt sein. Aktuelle Infos finden sich auf der Homepage des Vereins.

Skikurs am Skihang in Höhn-Schönberg im Westerwald

Der Skiclub Höhn ist bereits am Donnerstag in die neue Wintersaison gestartet. Skilift und Skihütte im Ortsteil Schönberg sind nach Angaben des Clubs täglich ab 17 Uhr geöffnet. Die 700 Meter lange Skipiste wird mit Flutlicht beleuchtet. Auch Rodeln ist möglich.

Parkplätze sind nach Angaben der Gemeinde ausreichend vorhanden. Ab Montag bietet der Skiclub voraussichtlich auch Skikurse an. Infos dazu gibt es laut den Verantwortlichen am Lifthäuschen in Schönberg.

Skilift und -hütte in Kirburg öffnen am Samstag

In Kirburg im Westerwaldkreis startet der örtliche Skilift am Samstag ab 11 Uhr den Betrieb. Dann ist auch die Skihütte geöffnet. Die Abfahrtspiste ist laut dem Ski-Club Kirburg 250 Meter lang und bietet optimale Möglichkeiten für Ski-Anfänger. Öffnungszeiten und Anfahrtsbeschreibung finden sich auf der Website des Vereins.

Langlaufloipen und Abfahrtspisten in Bad Marienberg

Der Skilift Bad Marienberg am Schorrberg ist nach Angaben des örtlichen Skiverein am Sonntag (3.12.) und Montag (4.12.) in Betrieb. Auch die Skihütte ist an diesen Tagen geöffnet. Den Wintersportlern stehen zwei Pisten, ein Schlepplift und ein Anfänger-Lift zur Verfügung. Die längste Abfahrt ist 500 Meter lang. Aktuelle Infos gibt es auf der Internetseite des Ski-Clubs Bad Marienberg Unnau.

Skilangläufer können schon jetzt auf die Ski steigen: Insgesamt acht Kilometer lang ist die gespurte Loipe bei Bad Marienberg. Es gibt viele Parkplätze und die Nutzung ist kostenlos.