Der Advent rückt näher und die ersten Weihnachtsmärkte in der Region öffnen. Darunter sind auch kleine und ungewöhnliche Märkte. In Zwiefalten gibt es sogar Austern und Muscheln.

Die Weihnachtsmarkt-Saison ist gestartet, auch der Reutlinger Weihnachtsmarkt. Die Betreiber hoffen wieder auf viele Gäste. Hier eine Übersicht über einige Klassiker und Geheimtipps.

Austern und Muscheln auf dem Weihnachtsmarkt Zwiefalten

Keine Lust auf Bratwürste, Schupfnudeln und Maronen? Dann ab zum Weihnachtsmarkt nach Zwiefalten (Kreis Reutlingen). Vor dem barocken Münster weht den Besuchern die Meeresbrise schon von weitem in die Nase. Denn am Stand der französischen Partnerstadt von Zwiefalten, La Teassoualle, werden Austern und Muscheln angeboten. Natürlich gibt es auch französischen Wein und Käse.

Seit 50 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der französischen Stadt La Teassoualle und Zwiefalten. Jedes Jahr servieren die Franzosen Austern und Muscheln. SWR

Der Weihnachtsmarkt Zwiefalten ist am Samstag, 2. Dezember 2023, von 11:00 bis 21:00 Uhr. An weiteren 70 Verkaufsständen werden selbst hergestellte Produkte angeboten. Um 17:00 Uhr kommt der Nikolaus.

Klein und schnuckelig: Der Bisinger Weihnachstmarkt

Töpfern, Seidenmalerei und Glasbläserkunst: Der Bisinger Weihnachstmarkt (Zollernalbkreis) gilt als einer der schönsten dörflichen Weihnachtsmärkte der Region und lockt laut Veranstalter jedes Jahr tausende Gäste an. Er wird auch das "Schaufenster des Kunsthandwerks" genannt. An den Ständen finden sich handgefertigte Geschenke, Hingucker oder Deko. Der Bisinger Weihnachstmarkt hat am 10. Dezember 2023 von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Auf dem Bisinger Weihnachtsmarkt gibt es auch bunte Fingerpuppen. Ob groß oder klein: Manch einer holt sich hier Anregungen für eigene Basteleien. SWR

"Glöckliche Weihnachten" in Altensteig im Nordschwarzwald

Die Altstadt von Altensteig im Nordschwarzwald sieht aus wie ein Dorf in einer Märklin-Eisenbahnlandschaft. Der Weihnachtsmarkt schlängelt sich mitten durch den Stadtkern mit den Burghäusern aus historischem Fachwerk. Wem es zu kalt wird, der kann sich am lodernden Feuer der "Tälemer Fackler" aufwärmen. Ein heißes Geschäft betreibt auch der Schmied im Schlosshof.

Die "Tälmere Fackler" von Altensteig sorgen Anfang Dezember wieder für weihnachtliche Atmosphäre und Wärme. SWR

Jedes Jahr können die Besucher und Besucherinnen im alten Schloss von Altensteig eine Weihnachtsausstellung besichtigen. Diesen Winter steht sie unter dem Motto "Glöckliche Weihnachten". In einer Glocken-Ausstellung werden ausgewählte Glocken gezeigt. Der Weihnachstmarkt in Altensteig geht vom 1.bis zum 3.Dezember 2023.

Ein echter Geheimtipp: Burgruine Hornstein

Inmitten der winterliche Burgruine von Hornstein bei Bingen (Kreis Sigmaringen) ist jedes Jahr ein geheimnisvoller Weihnachtsmarkt zu finden. Neben Kunsthandwerk und kulinarischen Ständen, versteckt sich im Turmzimmer eine Puppenbühne und in der ehemaligen Schlosskapelle eine Weihnachtskrippe. Der Hornsteiner Weihnachtsmarkt öffnet traditionell am zweiten Adventswochenende, dem 9. und 10. Dezember 2023, samstags von 15:00 Uhr und sonntags 11:00 bis 18:00 Uhr auf der Ruine Hornstein.

Weihnachtsmarkt in Reutlingen mit Riesenrad, Karussell und Schlittschuhbahn

Der Reutlinger Weihnachtsmarkt 2023 lädt vom 22. November bis 21. Dezember in die Altstadt und den Bürgerpark zu einem vielseitigen adventlichen Erlebnis ein. Von der Marienkirche bis zum Albtorplatz gibt es an vielen Buden Köstlichkeiten wie Grillspezialitäten, Lebkuchen und Mandeln. Highlights sind das Riesenrad, ein Karussell, eine Krippe, Märchenstunden, der tägliche Besuch des Nikolaus und eine Eislaufbahn.

Lichterglanz durch Riesenrad beim Weihnachtsmarkt in Reutlingen SWR Thomas Scholz

Zusätzlich sorgen Reutlinger Schulen und Vereine mit Selbstgebackenem sowie handgemachten Geschenken für eine schöne Atmosphäre. Die Öffnungszeiten reichen von 11 bis 22 Uhr. Am Samstag, 25. November, findet zusätzlich die lange Einkaufsnacht statt, am Totensonntag, 26. November, ist der Markt geschlossen.

Weihnachtsmarkt auf der Burg Hohenzollern

Beim "Königlichen Winterzauber" können Besucherinnen und Besucher das weihnachtliche Ambiente auf der Burg Hohenzollern genießen. Ein klassischer Weihnachtsmarkt ist es laut Veranstalter nicht, eher eine Sonderausstellung. Glühwein gibt es aber trotzdem. Der "Königliche Winterzauber" findet vom 24. November 2023 bis 7. Januar statt. Geöffnet ist er in der Regel sonntags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr und freitags und samstags von 15 bis 21 Uhr. Ruhetage sind der 27. und 28. November sowie der 4., 5., 11., 18., 24. und 31. Dezember. Der Eintritt beträgt für Erwachsene mit Online-Ticket 22 Euro.