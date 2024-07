per Mail teilen

Sie wollten sich beim ZMF revanchieren: Zahlreiche Freiburger Künstlerinnen und Künstler haben am Sonntagabend dem Zelt-Musik-Festival zum 40. Geburtstag gratuliert.

Das Zelt-Musik-Festival (ZMF) in Freiburg wird 40 Jahre alt. Anlässlich des runden Geburtstags wollten einige Freiburger Bands sowie Künstlerinnen und Künstler dem Festival gratulieren und sich einmal revanchieren. Viele treten schon seit Jahren auf dem Festival-Gelände am Mundenhof auf. Ihr Geburtstagsgeschenk: Ein stimmungsvoller Abend mit einem bunt gemischten Musik-Genre im Zirkuszelt. Die Freiburger Rockgruppe The Brothers hatte den Abend organisiert und moderierte ihn auch.

Eindrücke von den Auftritten beim Geburtstags-Special:

Besucher-Wünsche zum ZMF-Geburtstag

Nicht nur auf der Bühne, auch im Publikum waren am Sonntagabend langjährige ZMF-Gänger dabei. Was sie dem Festival zum Geburtstag wünschen? "Dass es so weitergeht, so temperamentvoll mit guten Künstlern", sagte eine Besucherin.

Eine Umfrage unter Festivalbesucherinnen und -besucher am Sonntagabend:

Das ZMF in Freiburg hat am 17. Juli begonnen und endet am 4. August.