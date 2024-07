Lörrach in Festival-Laune: Stimmen beginnt

Das Lörracher Stimmen-Festival wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Passend dazu gibt es 30 Konzerte an 30 verschiedenen Orten. Am Donnerstagabend geht es los. Ein Überblick.

Das Stimmen-Festival in Lörrach feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit Konzerten in Deutschland und der Schweiz. Am Donnerstagabend beginnt das dreieinhalbwöchige Festival mit einem Indoor-Konzert im Lörracher Burghof in Gedenken an die verstorbene US-Jazzsängerin Nina Simone. Lieder, Filmausschnitte und Bilder sollen den Lebensweg dieser "außergewöhnlichen Künstlerin" zeigen, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Alle anderen Konzerte des dreieinhalbwöchigen Festivals finden draußen statt.

30 Konzerte an 30 Orten

Die Konzerte sind bis zum 4. August in und rund um Lörrach. Am ersten Festival-Wochenende sind die Auftritte im Wenkenpark in der Schweizer Nachbargemeinde Riehen. Danach wandern sie rüber in das sogenannte "Wohnzimmer des Festivals" im Lörracher Rosenfelspark. Dort spielen Musikerinnen und Musiker von Mittwoch (17. Juli) bis Sonntag (21. Juli). Zwei Konzerte finden in der evangelischen Kirche Rötteln im Lörracher Stadtteil Tumringen statt.

Die großen Konzerte auf dem Lörracher Marktplatz

Die Reihe der großen Stimmen-Konzerte mit jeweils mehreren tausenden Fans sind ab dem 24. Juli auf dem Lörracher Marktplatz. Eröffnet werden sie vom französischen Rapper Gims. Die Weltmusik-Band Bukahara hat für das 30-jährige Jubiläum des Festivals ein eigenes Programm geschrieben. Sie spielen am 25. Juli auf dem Marktplatz. Die Sportfreunde Stiller treten am 26. Juli und der US-Sänger sowie Schauspieler Chris Isaak am 27. Juli auf. Den Schlussakkord unter die Marktplatzkonzerte setzt dann Liedermacherin Jess Glynne am letzten Juli-Sonntag.

Die Sportfreunde Stiller spielen auf dem diesjährigen Stimmen-Festival. SWR3

Stimmen endet erstmals auf dem Weiler Vitra Campus

Das Festival geht nach den Marktplatz-Konzerten noch ein paar Tage weiter und endet erstmals nicht in Lörrach, sondern auf dem Vitra Campus in der Nachbarstadt Weil am Rhein. Dort singt am 4. August der britische Sänger James Blunt. Am zweitletzten Festivaltag tritt auf dem Vitra Campus eine britische Songschreiberin auf. Sie nennt sich Birdy und heißt mit vollem Namen eigentlich Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde. Für die Stimmen-Konzerte gibt es noch Karten.