Nach der Silvesterparty ist vor der Party. Was geht dieses Jahr in und um Stuttgart herum, was fällt aus? Hier kommt die Feier-Vorschau für den Kessel 2025, was geht ab!

Drei, zwei, eins... Frohes Neues! Hallo in die Runde, ich bin Maxim Flößer, Redakteur im Studio Stuttgart. Gut, mit Neujahrsgrüßen bin ich zwar zehn Tage zu spät, aber laut Knigge darf man noch bis Mitte Januar seinen Mitmenschen einen "guten Rutsch" wünschen. Ich für meinen Teil habe Silvester in Berlin verbracht, wo bereits Tage vor Neujahr fleißig geböllert wurde und Teile der Bezirke durch einen Wasserrohrbruch zeitweise kein Wasser mehr hatten .

Darum soll es hier aber nicht mehr gehen. Stattdessen will ich euch die nächsten Knaller zeigen, die uns 2025 in der Region Stuttgart erwarten. Auch wenn wir ein beliebtes Fest 2025 schmerzlich vermissen werden, ist noch genug im Programm. Also Party-People, los geht's mit der Vorschau für dieses neue Jahr.

Fangen wir mit der schlechten Nachricht an: Wie diese Woche bekannt wurde, fällt das überregional beliebte Heusteigviertelfest aus . Schade, dachte ich, als ich die Nachricht diese Woche gelesen hatte. In meinen ersten Jahren in Stuttgart habe ich in dem Viertel gelebt und habe mich immer darüber gefreut, dass aus dem gemütlichen Wohnviertel für ein paar Tage eine belebte Kultur- und Feiermeile wurde. Vielleicht war das aber auch das Problem, denn so wie ich haben sich wohl sehr viele auf das Heusteigviertelfest gefreut. Scheinbar zu viele!

Laut einem Sprecher des Vereins, der für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich ist, wurde die Organisation des ursprünglich als Nachbarschaftsfest angedachten Fests durch die vielen Menschen immer schwieriger. Zudem gab es immer wieder Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über den großen Trubel. Für die wenigen Ehrenamtlichen des Vereins wurde die Belastung zu hoch.

Darum pausiert das Heusteigviertelfest 2025. Für das nächste Jahr will man ein neues Konzept erarbeiten. Ich bin gespannt, wie dann das Fest aussehen wird. Ob weitere Feste abgesagt werden, ist laut Stadt aktuell nicht vorherzusehen. Wie ein Sprecher mir mitgeteilt hat, ist es nicht auszuschließen, dass indirekte Konsequenzen des Welt- und Stadtgeschehens weitere Absagen mit sich bringen.

Probleme mit Anwohnerinnen und Anwohnern beim Feiern gibt es immer wieder. Meine Kollegin Leonie Maderstein hat sich für das Youtube-Format "SWR Aktuell 360 Grad" mal in Heidelberg umgeschaut, wie dort der Konflikt zwischen Party-Meute und Nachbarn verläuft:

Bass statt Bettruhe: Wie lebt es sich auf der Partymeile in Heidelberg? | SWR Aktuell 360 Grad

Vorfreudig können alle diejenigen sein, die gerne zu Elektro feiern gehen: Vom 12. bis 13. September kommt das "Vibrancy"-Festival in die Stuttgarter Innenstadt. Während das Festival in der Vergangenheit bereits am Alten Schloss und vor dem Mercedes-Benz-Museum stattgefunden hat, steigt dieses Mal die Party mitten auf dem Schlossplatz. Wer sich noch wie ich an die Geräuschkulisse während der EM-Eröffnungsparty erinnert, weiß, wie schnell sich der ehrwürdige Platz in eine Feiermeile verwandeln kann. Noch haben die Veranstalter nicht bekannt gegeben, welche DJs auflegen werden. Ich bin mir aber jetzt schon sicher, dass man die Bässe und Melodien im gesamten Innenstadtbereich hören wird.

Für weiteres Aufsehen will auch das "Eclat Festival Neue Musik" sorgen. Im Theaterhaus Stuttgart präsentiert die freie Szene vom 5. bis zum 9. Februar Konzerte, Installationen und Performances. Laut der Website des Festivals wollen die 36 Künstlerinnen und Künstler aus 22 Ländern eine künstlerische Auseinandersetzung schaffen, die Lust auf Veränderung macht. Das Festival besteht bereits seit über 30 Jahren und arbeitet unter anderem mit den Kolleginnen und Kollegen von SWR Kultur zusammen.

So, das waren zwei Festivals der anderen Art, die ich persönlich spannend fand. Aber natürlich war das noch längst nicht alles. Auf der Seite der Stadt Stuttgart finden sich noch viele andere Veranstaltungen, die ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Und damit sich alle die Termine schnell in den Kalender eintragen können, gibt es hier eine kleine, kuratierte Liste:

Stuttgarter Frühlingsfest / 19. April bis 11. Mai

About Pop 2025 / 16. und 17. Mai

SWEAT Festival Fridas Pier / 30. Mai bis 1. Juni

Colours International Dance Festival / 26. Juni bis 13. Juli

jazzopen stuttgart 2025 / 2. bis 13. Juli

Kessel Festival / 4. und 5. Juli

Sommerfestival der Kulturen / 15. bis 20. Juli

Umsonst und Draußen Festival / 8. bis 10. August

Stuttgarter Weindorf / 21. August bis zum 6. September

Cannstatter Volksfest / 26. September bis 12. Oktober

Moment, höre ich da schon den einen oder die andere rufen: "das sind ja alles nur Veranstaltungen in Stuttgart! Was ist mit der Region?" Gott sei dank höre ich die Stimmen der Leserinnen und Leser bereits in meinem Kopf, selbstverständlich wird nicht nur in Stuttgart dieses Jahr gefeiert. Auch die Region um die Landeshauptstadt hat einiges zu bieten, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

In Ludwigsburg finden neben Klassikern wie dem Kürbisfestival (23. August bis 2. November) auch einige Veranstaltungen für Musik-Begeisterte statt. Unter anderem das Internationale Straßenmusik-Festival vom 6. bis 8. Juni. Dort treten rund 40 Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt und aus allen Genres im Ludwigsburger Schloss auf. Etwas klassischer geht es auf den jährlichen "Ludwigsburger Schlossfestspielen" zu: Vom 31. Mai bis zum 1. August kommen Fans von Operngesang auf ihre Kosten. Wer es dann doch etwas poppiger mag, der geht am besten vom 25. Juli bis zum 2. August auf die "Ludwigsburg KSK Music Open".

Wer beim Feiern im Kreis Böblingen eine kleine Abkühlung braucht, für den ist wahrscheinlich das "WET"-Festival in Sindelfingen genau das richtige. Dort wird nämlich am 12. Juli im Badezentrum der Stadt zu Techno-Beats getanzt. Anschließend kann man vom Rave ins kühle Nass springen. Zusätzlich feiert das Festival dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Alternativer geht es dagegen in Herrenberg auf dem "Fuchs und Hase"-Festival zu. Auf dem kleinen Festival gibt es vom 20. bis 22. Juni neben vielfältiger Musik auch Bastel-Kurse, Meditationen und Achtsamkeits-Workshops.

Wem das zu ruhig ist, der geht am gleichen Wochenende lieber nach Waiblingen (Rems-Murr-Kreis): Dort findet nämlich das "Silence can wait" statt. Rock- und Metal-Fans dürfen sich dort auf die fünfte Auflage des Festivals freuen. Soderle, damit sind wir alle versorgt, das Party-Jahr 2025 kann kommen!

Fällt die Silvesterparty auf dem Schlossplatz aus?

Zum Ende des Jahres steht dann natürlich wieder Silvester an. Da gab es für die Menschen aus Stuttgart zuletzt eine große Frage: Wie sieht es mit der Silvesterfete aus? Laut Medienberichten soll es diese 2025 nicht geben . Mir sagte ein Sprecher der Stadt jedoch, dass das aber so nicht korrekt ist. Der städtische Zuschuss für die Party muss erst noch mit dem Nachtragshaushalt für 2025 entschieden werden. Und das soll irgendwann im Frühjahr passieren. Dann hoffen wir mal, dass die Menschen zum Jahresende wieder gemeinsam auf dem Schlossplatz feiern können.

Wie viel Spaß die Menschen zum Jahreswechsel auf dem Schlossplatz hatten, hat mein geschätzter Kollege Frieder Kümmerer für "SWR Aktuell" berichtet:





Auch dieses Jahr geht einiges an Festivals in Stuttgart. Aber ist da auch für jeden was dabei? Mir persönlich fehlt ja ein gewisses Hip-Hop-Festival - Wie sieht es bei euch aus?