Im Rems-Murr-Kreis wurde eine Person bei einem Streit am Wochenende tödlich verletzt. Die beiden Männer sollen befreundet gewesen sein.

Bei einem Streit zwischen zwei Bekannten in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) ist ein 24-jähriger Mann am Samstagabend tödlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, hatte sich der Streit in einer Wohnung im Ortsteil Aichholzhof hochgeschaukelt. Dabei soll ein 23-Jähriger mit einem metallischen Gegenstand auf den 24-Jährigen eingeschlagen haben. Der 24-Jährige sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb.

Nach tödlichem Streit in Weissach im Tal: Mann in U-Haft

Der 23-jährige Tatverdächtige verständigte daraufhin den Rettungsdienst und wurde von der Polizei widerstandslos festgenommen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Details zu dem Streit teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mit. Es soll aber nicht um eine große Sache gegangen sein.