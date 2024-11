per Mail teilen

Bei Hochdorf ist eine Auseinandersetzung bei einer Flüchtlingsunterkunft eskaliert. Dabei kam ein Mensch ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Viele Fragen sind noch ungeklärt.





Bei einer Unterkunft für Asylbewerber bei Hochdorf (Kreis Esslingen) ist am Freitag ein Mensch nach einem Streit gestorben. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten ersten Erkenntnissen zufolge zwei Menschen miteinander gestritten.

Grund für den Streit nahe Asylunterkunft unklar

Dabei sei einer der beiden so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Ein möglicher Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Ob es sich bei dem toten Menschen um eine Frau oder einen Mann handelt, sagte die Polizei vorerst nicht. Vermutlich wohnten die beiden in der Flüchtlingsunterkunft, das müsse aber noch überprüft werden, wie der Sprecher weiter sagte. Weitere Details gab es zunächst nicht. Auch nicht dazu, was der Grund für die Auseinandersetzung war.