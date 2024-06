Mit zehntausenden Fans wird am Donnerstag in Stuttgart die Eröffnung der EURO 2024 gefeiert. Drei DJs und eine Sängerin heizen Tausenden in der Fan-Zone ein.

Seit Wochen bereitet sich die Stadt Stuttgart auf die Fußball-EM vor - nun ist es endlich soweit. Mit einem großen Eröffnungskonzert wird die Europameisterschaft 2024 am Donnerstag eingeläutet. Vier Künstlerinnen und Künstler sorgen am Abend im Herzen der Stadt für eine große Party. Video herunterladen (79,8 MB | MP4) Einlass ist ab 16 Uhr, los geht es um 17 Uhr mit Sängerin Leony. Sie singt in diesem Jahr den offiziellen EM-Song "Fire". Die DSDS-Jurorin ist unter anderem durch ihre Hits "Brother Louie" oder "Remedy" bekannt. Danach entert Topic die Bühne in der Fan-Zone. Dem DJ und Produzenten gelang sein weltweiter Durchbruch mit "Breaking me". Leony beim Rheinland-Pfalz-Open-Air 2023 SWR3 Oliver Matlok Robin Schulz in Stuttgart auf dem Schlossplatz Wohl das Higlight ist aber Robin Schulz. "Prayer in C", "Waves" und "Sugar" sind nur einige der Welthits, durch die der 36-Jährigen zu einem der erfolgreichsten deutschen DJs wurde. Auf dem Schlossplatz wird er ab 20 Uhr erwartet. Das Quartett komplett macht eine Stuttgarter Größe: Le Shuuk setzt den Schlusspunkt der EM-Eröffnungs-Party. Sein Markenzeichen sind laut dem Veranstalter harte, treibende Techno-Beats. Tickets für das Eröffnungs-Konzert der Fußball-EM Noch ist das EM-Festival in Stuttgart nicht ausverkauft. Tickets können weiterhin über die offizielle Website gekauft werden. Einzeltickets kosten 24,90 Euro, bei Teamtickets (11 Personen) sind zwei Karten kostenlos enthalten. Die Stehplatzkarten sind Kombi-Tickets. Mit ihnen können kostenlos alle VVS-Verkehrsmittel (2. Klasse) genutzt werden. Das Ende der Veranstaltung ist auf 22:30 Uhr angesetzt. Tagelang ist die Fan-Zone auf dem Schlossplatz in Stuttgart aufgebaut worden. Bis zu 30.000 Menschen können dort während der Fußball-EM feiern und die Spiele schauen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat Party in Stuttgart zum Start der EM: Schon 20.000 Tickets verkauft In der Fan-Zone auf dem Schlossplatz haben bis zu 30.000 Fans Platz. Für das sogenannte "EURO 2024 Festival Stuttgart Opening Concert" sind laut dem Veranstalter in.Stuttgart schon rund 20.000 Tickets verkauft worden. "Wir sind mit dem Ticket-Verkauf bisher sehr zufrieden und freuen uns auf einen tollen Auftakt für das EM-Festival", heißt es vom Veranstalter. Die Polizei sorgt während der Fußball-EM in Stuttgart verstärkt für Sicherheit dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat Polizei sorgt für Sicherheit während des Konzerts Die Polizei wird beim Konzert und auch während der EM verstärkt im Einsatz sein. "Auch wenn das erste Fußball-Spiel erst am Freitag ist, beginnt für viele Polizeikräfte am Donnerstag schon der EM-Einsatz", sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei dem SWR. Man werde rund um den Schlossplatz und den eingezäunten Bereich der Fan-Zone unterwegs sein, aber auch generell in der Innenstadt, beispielsweise auf der Strecke vom Hauptbahnhof zum Schlossplatz.