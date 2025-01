2025: Das sind die Highlights in der Region Stuttgart

Das neue Jahr steht vor der Tür - mit vielen Neuerungen und Terminen im Raum Stuttgart. Was die Menschen in der Region erwartet.

Im Jahr 2025 tut sich einiges im Großraum Stuttgart. Zum Beispiel fällt in einer Stadt der Region der Eintritt in die Museen weg, neue Tiere ziehen in die Wilhelma ein und auch bei den öffentlichen Toiletten in der Landeshauptstadt gibt es Neuigkeiten. Ein kleiner, nicht vollständiger Überblick über Neuerungen und wichtige Termine.

Im Stuttgarter Zoo, der Wilhelma, werden ab dem Sommer 2025 wieder Tiger zu sehen sein. In einer neu gestalteten Anlage soll ein Pärchen Amur-Tiger gehalten werden. Die Tiere gelten als größte lebende Katze der Welt. "Wir freuen uns sehr darauf, die Anlage im Sommer zu eröffnen", sagte Wilhelma-Chef Thomas Kölpin dem SWR. Außerdem wird der Bau der neuen Elefantenwelt voranschreiten, nachdem vor einigen Tagen der baden-württembergische Landtag das Geld dafür freigegeben hat.

Ab 2025: Museen in Böblingen kostenlos

Wer kein Tierfan ist, aber gerne ins Museum geht, könnte sich 2025 Richtung Böblingen orientieren. Dort ist der Eintritt in die Museen ab dem neuen Jahr kostenlos, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Freien Eintritt gibt es also zum Beispiel im Deutschen Fleischermuseum, in der Städtische Galerie und im Bauernkriegsmuseum in Böblingen.

2025: Termine für Frühlingsfest und Cannstatter Volksfest

Jedes Jahr locken das Stuttgarter Frühlingsfest und das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen Millionen von Besuchern nach Stuttgart. Die Termine für die beiden Events stehen fest: Vom 19. April bis 11. Mai 2025 wird das Frühlingest stattfinden, das Cannstatter Volksfest vom 26. September bis 12. Oktober.

Ein kulturelles Highlight in Stuttgart sind auch die Jazz Open. Sie werden vom 2. bis 13. Juli 2025 stattfinden.

Filderstadt feierten 50. Geburtstag

Gefeiert wird auch in Filderstadt, denn der Ort wird kommendes Jahr 50 Jahre alt. Filerstadt ist nämlich durch die sogenannte Gemeindereform Anfang 1975 entstanden, die damals ganz schön umstritten war. Vom 12. bis 14. September 2025 plant Filderstadt eine große Geburtstagsparty. Weitere Informationen zum Stadtjubiläum mit vielen weiteren Veranstaltungen gibt es hier .

Besondere Zugverbindungen im Jahr 2025

Wer 2025 lieber schnell weg möchte aus Stuttgart, profitiert von neuen Verbindungen, die seit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn Mitte Dezember angeboten werden. Zum Beispiel geht's ohne Umstieg von Stuttgart nach Amsterdam oder mit dem privaten Anbieter "Westbahn" auch ohne Umsteigen von Stuttgart nach Wien. Die "Westbahn" hatte den Start in Stuttgart genutzt, sich direkt einmal mit großen Werbeplakaten am Stuttgart Hauptbahnhof über Stuttgart 21 lustig zu machen:

Tatsächlich soll es aber auch auf der Stuttgart 21 Baustelle im Jahr 2025 vorangehen. Ende des Jahres könnten die ersten Züge im Tiefbahnhof fahren, auch wenn die Inbetriebnahme selbst inzwischen erst für 2026 geplant ist. Was die Fahrgäste im kommenden Jahr auf der S-21-Baustelle erwartet, lesen Sie hier:

Neue öffentliche Toiletten in Stuttgart ab 2025

Nicht nur am Hauptbahnhof, auch auf anderen Baustellen in Stuttgart tut sich 2025 etwas. Zum Beispiel sollen die öffentlichen Säulentoiletten, die viele in der Stuttgarter Innenstadt kennen, durch barrierefreue neue Toiletten ausgetauscht werden, die sich selbst reinigen. Das schreibt die Stadt Stuttgart im Netz. Die erste dieser neuen Anlagen soll im Januar am Marienplatz in Betrieb genommen werden. Auch im Mineralbad Berg wurde gebaut, nämlich ein Pavillon mit Terrasse für die Außengastronomie im Sommer. Zum Start der Sommersaison im Bad kann man sich anschauen und probieren, wie das Ergebnis ausgefallen ist, so die Stadt Stuttgart.

Das war nur ein kleiner Einblick in Neuheiten im Jahr 2025 in der Region Stuttgart. Wer noch mehr Pläne schmieden will, findet hier einen Überblick der Stadt über Termine und Entwicklungen im neuen Jahr.