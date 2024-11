Für viele Menschen ist es die schönste Zeit im Jahr: Im November öffnen überall in der Rhein-Neckar-Region die Weihnachtsmärkte - von Mannheim bis Mosbach. Ein Überblick.

Jeder Weihnachtsmarkt in der Rhein-Neckar-Region hat seinen Charme - ob jetzt der Mosbacher Weihachtsmarkt zwischen mittelalterlichen Fachwerkhäusern oder der Heidelberger Weihnachtsmarkt überall in der historischen Altstadt. Den Auftakt in der Rhein-Neckar-Region macht traditionell der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt. Ende November öffnen dann die meisten anderen Weihnachtsmärkte.

Heidelberger Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt erstreckt sich vom 25. November bis zum 22. Dezember über mehrere Plätze in der historischen Altstadt. Etwa 140 Buden laden zum Stöbern und Verweilen ein. Auf dem Universitätsplatz steht die große Weihnachtspyramide. Dort dreht sich auch ein mehr als 100 Jahre altes historisches Springpferdchen-Karussell.

Unterhalb der Schlossruine kann man auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt Schlittschuh laufen. Heidelberg Marketing GmbH

Auf dem Kornmarkt befindet sich das Winterwäldchen mit über 100 funkelnden Tannen und einer Weihnachtskrippe. Dieses bleibt bis zum 1. Januar 2025 geöffnet.

In der hölzernen Weihnachtsstadt am Marktplatz steht ein großes Holzfass, auf dem sich der Perkeo dreht, einst Hofnarr unter Kurfürst Carl Philipp von der Pfalz und Symbolfigur Heidelbergs. Hier ist auch das Haus des Weihnachtsmanns zu finden, mit dem Besucherinnen und Besucher gegen eine Spende von mindestens fünf Euro ein Selfie machen können.

Auf der Eisbahn am Karlsplatz können die Besucherinnen und Besucher mit Blick auf die Schlossruine bis zum 6. Januar Schlittschuh laufen. Der Heidelberger Weihnachtsmarkt ist sonntags bis freitags von 11 bis 21 Uhr geöffnet und samstags bis 22 Uhr, die Eisbahn täglich von 10 bis 22 Uhr (abweichende Zeiten gibt es vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar).

Mehrere Weihnachtsmärkte in Mannheim

Die Weihnachtspyramide am Mannheimer Wasserturm ist ein echter Hingucker. MWG Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH

In Mannheim gibt es gleich an mehreren Stellen Weihnachtsmärkte. Rund um den historischen Wasserturm sind vom 25. November bis zum 23. Dezember etwa 160 Buden aufgebaut. Blickfang ist die fast 20 Meter hohe, begehbare Weihnachtspyramide. Für die kleinen Besucher gibt es Karusselle, ein Kinder-Riesenrad und eine Eisenbahn. Außerdem können sie freitags bis sonntags zwischen 13 und 17 Uhr ein Foto mit dem Weihnachtsmann auf der Bühne machen. Jeden Abend ab 18 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm. Bis zum 23. Dezember hat der Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Der Mannheimer Paradeplatz verwandelt sich jedes Jahr in einen Märchenwald mit liebevoll gestalteten Märchenhäuschen und Figuren. Zudem gibt es zwei Bühnen. Auch der Märchenwald hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Über dem Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken leuchten goldene Sterne. Unter dem Sternenhimmel präsentieren 30 Aussteller in weißen Zelten täglich von 11 bis 21 Uhr Handwerk, Kunstwerke und Essen und Getränke. Vom 27. bis zum 30. Dezember verwandelt sich der Markt dann zwischen 11 und 19 Uhr in einen Silvestermarkt.

Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Mosbach

Der Weihnachtsmarkt auf dem Mosbacher Marktplatz findet zwischen historischen Fachwerkhäusern statt. Stadt Mosbach/Thomas Kottal

Mit mittelalterlichem Ambiente kann der Weihnachtsmarkt in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) punkten. Der historische Marktplatz der Großen Kreisstadt gilt nicht umsonst als eines der schönsten Fachwerk-Ensembles in Süddeutschland. Dazu das historische Rathaus und die gegenüberliegende Stiftskirche: Das alles bietet den Rahmen für einen besonders romantischen Weihnachtmarkt. "Die schönste Kulisse, die sich Weihnachtsmarktbesucher nur wünschen können!", so formuliert es die Stadt.

Der Mosbacher Weihnachtsmarkt in der historischen Fachwerkstadt findet vom 29. November bis zum 22. Dezember statt, täglich von 11 bis 20 Uhr (Bewirtung bis 21 Uhr).

Fahrenbach: Erlös des Weihnachtsmarktes für bedürftige Familien

Das Geld, das mit dem ehrenamtlich organisierten Weihnachtsmarkt in Fahrenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) eingenommen wird, kommt bedürftigen Familien in Fahrenbach und Umgebung zugute. Daniel Eppel

Klein und außergewöhnlich kommt der Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Fahrenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) daher, und die Zahl der Besucherinnen und Besucher übersteigt hier inzwischen jedes Jahr fast die Zahl der Einwohner Fahrenbachs. Gegrilltes, Glühwein, Punsch, Feuerzangenbowle, Tombola, Nikolausbesuch und Weihnachtslieder laden zum gemütlichen Bummel über den kleinen Markt ein. Das Besondere: Der gesamte Erlös des ehrenamtlich organisierten Marktes kommt bedürftigen Familien in Fahrenbach und Umgebung zugute. Der Fahrenbacher Weihnachtsmarkt beginnt am 30. November um 16 Uhr und endet am 1. Dezember um 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt vor dem Schwetzinger Schloss

Der Kurfürstliche Weihnachtsmarkt vor der weltberühmten Schwetzinger Schlosskulisse hat eine unvergleichliche Atmosphäre. Tobias Schwerdt / Stadt Schwetzingen

Ab dem 28. November heißt der 13. Kurfürstliche Weihnachtsmarkt in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) seine Besucher vor der beleuchteten Schlossfassade im Ehrenhof willkommen. Geöffnet hat er an den vier Wochenenden vor Weihnachten, immer donnerstags und freitags von 17 bis 21:30 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 21:30 Uhr. Jedes Wochenende gibt es neue Aussteller und Angebote. Eine Besonderheit: Der "Kindertraumbaum". Samstags können Besucher den Wunsch eines bedürftigen Kindes vom Baum pflücken und diesen erfüllen.

Wechselndes Angebot in Ladenburg

Auf dem Ladenburger Weihnachtsmarkt stehen in diesem Jahr 28 Hütten vor der romantischen Fachwerk-Kulisse. Stadt Ladenburg

Die 28 ochsenblutroten Hütten vor romantischer Fachwerk-Kulisse auf dem Ladenburger Weihnachtsmarkt (Rhein-Neckar-Kreis) sind wechselnd belegt. Mal haben Händler afrikanische Naturkosmetik oder handgefertigte Häkeltaschen im Angebot, an einem anderen Markttag können Gäste Edelsteinketten, Honigprodukte oder weihnachtliche Holzarbeiten erwerben. Außerdem locken kulinarische Leckereien wie orientalisches Gebäck, frisch geröstete Maronen oder klassische Reibekuchen mit Apfelmus. Der Ladenburger Weihnachtsmarkt startet am Freitag, den 29. November, um 18 Uhr. Danach hat er an jedem Adventswochenende geöffnet, freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Weinheim: Stände mit handgefertigten Kreationen

Die Weihnachtsbuden auf dem Marktplatz in Weinheim laden vom zweiten bis zum vierten Dezember-Wochenende zum verweilen ein - immer von Donnerstag bis Sonntag. Pressestelle Stadt Weinheim/Kern

Vom 5. Dezember bis 22 Dezember ist auch der Marktplatz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit Lichtern und Tannen geschmückt. Neben Buden mit Speisen und Getränken gibt es zahlreiche Stände mit handgefertigten Kreationen: Sei es Schmuck, Kleidung und Accessoires oder Marmeladen, Öle und Kunsthandwerk. Für die Kinder gibt es ein Kinderkarussell und eine Bühne, für die schon verschiedene Aufführungen und Aktionen geplant sind. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt bis zum 22. Dezember: donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Adventliche Winterlandschaft in Wiesloch

Wiesloch verwandelt sich während des Weihnachtsmarktes rund um den Evangelischen Kirch- und Marktplatz in eine adventliche Winterlandschaft samt Kinderkarussel. Stadt Wiesloch

Ab dem 29. November bis zum 22. Dezember verwandelt sich die Wieslocher Innenstadt (Rhein-Neckar-Kreis) rund um den evangelischen Kirch- und Marktplatz in eine adventliche Winterlandschaft. Besucherinnen und Besucher können sich in der Stadt beim Schlendern zwischen den Buden zu Geschenken inspirieren lassen. Das Angebot reicht von liebevoll gefertigten Handarbeiten über Advents- und Weihnachtsschmuck bis hin zu kunsthandwerklichen Produkten. Ein Highlight ist am 3. Dezember die Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen. Für die Kleinen hat sich am 6. Dezember um 17 Uhr der Nikolaus angekündigt. Dazu gibt es ein musikalisch abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Der Wieslocher Weihnachtsmarkt ist montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr geöffnet, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr.

Ludwigshafener Weihnachtsmarkt mit neuer Pyramide

Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz wird traditionell schon Mitte November eröffnet. Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH LUKOM

Als erster Weihnachtsmarkt in der Region hat am Mittwoch der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt am Berliner Platz eröffnet. In diesem Jahr gibt es eine neue Weihnachtspyramide mit drei Ebenen mit aufwändig gestalteten Figuren mit einer Größe von jeweils bis zu zwei Metern. Am 30. November und am 21. Dezember wird jeweils ab 19:30 Uhr ein Feuerwerk veranstaltet, das auch bei Feuerwerksfahrten vom Riesenrad aus bewundert werden kann. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt vom 13. November bis zum 23. Dezember täglich von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 21 Uhr. Freitags und samstags schließt der Weihnachtsmarkt erst um 21:30 Uhr. Am Sonntag den 17. und 24. November bleibt der Weihnachtsmarkt zu.

Weihnachts- und Neujahrsmarkt Speyer: Rollschuhbahn statt Eisfläche

Auf dem Weihnachtsmarkt in Speyer stehen zahlreiche Büdchen zwischen dem Dom und Altpörtel. SWR

Der Weihnachtsmarkt in Speyer startet am 25. November und hat als Neujahrsmarkt bis zum 6. Januar geöffnet. Vor der Kulisse des Speyrer Doms können Besucherinnen und Besucher an den vielen Ständen vorbeischlendern. Es gibt weihnachtliche Aufführungen und Live-Gesang. Zudem können die Besucher zum Beispiel Handwerkern beim Formen, Schleifen und Malen zuschauen. Neu in diesem Jahr ist eine Rollschuhbahn am Altpörtel. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt von montags bis donnerstags sowie sonntags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr. Die Verkaufsstände schließen bereits um 20 Uhr. An den Weihnachtstagen und Silvester sowie Neujahr gelten andere Öffnungszeiten.