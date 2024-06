Das Statistische Landesamt hat die vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg veröffentlicht.

Bei den Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg hat die CDU landesweit 24,2 Prozent der Stimmen erzielt. Das geht aus dem vorläufigen Endergebnis des Statistischen Landesamtes hervor. Das entspricht einem Plus von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2019.

Endergebnis (vorläufig), Kommunalwahl in Baden-Württemberg 2024, in % | CDU 24,2 (+1,4) | Grüne 11,5 (-1,4) | SPD 11,9 (-1,5) | FDP 3,6 (-0,3) | AfD 4,2 (+2,3) | WV 36,9 (-2,3) | Andere 7,6 (+1,7) | Infratest-dimap. 14.06.2024, 14:51 Uhr Infratest Dimap

Die Grünen erreichten demnach 11,5 Prozent der Stimmen, was einem Verlust von 1,4 Prozentpunkten entspricht. Ähnlich hoch sind die Verluste der SPD - sie kam auf 11,9 Prozent (-1,5 Prozentpunkte). Die FDP erhielt 3,6 Prozent der Stimmen (-0,3 Prozentpunkte). Am meisten Stimmen konnte die AfD hinzugewinnen, die 4,2 Prozent erzielte (+2,3 Prozentpunkte). Die Linke erhielt 1,1 Prozent (-0,3 Prozentpunkte), während andere Parteien zusammen 3,2 Prozent erzielten (+2,3 Prozentpunkte).

Die unterschiedlichen kommunalen Wählervereinigungen erhielten insgesamt 36,9 Prozent der Stimmen (-2,3 Prozentpunkte).

Höhere Wahlbeteiligung, weniger ungültige Stimmen

Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2019 gestiegen. Von den 8.526.990 Wahlberechtigten haben 5.190.951 ihre Stimme abgegeben, was einer Wahlbeteiligung von 60,9 Prozent entspricht. Das bedeutet einen Anstieg von 2,3 Prozentpunkten im Vergleich zu den 58,6 Prozent bei den Wahlen 2019.

Die Zahl der ungültigen Stimmzettel ist leicht gesunken. 155.509 Stimmen wurden als ungültig gewertet, was 3,0 Prozent entspricht. Im Vergleich zu den 162.018 ungültigen Stimmen (3,2 Prozent) im Jahr 2019 ist dies ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte.

Grüne gewinnen in den meisten großen Städten

Nach den großen Verlusten bei der Europawahl bleiben die Grünen bei der Kommunalwahl in den meisten großen Städten im Land an der Spitze der Gemeinderäte. In Karlsruhe, Heidelberg, Ulm, Freiburg und Tübingen stellen sie weiter die stärkste Fraktion, aber auch hier bleibt am Ende überall ein Minus stehen.

In Ulm ging es beispielsweise um 6,9 Prozentpunkte bergab, in Heidelberg um 5,5 Prozentunkte, im Landkreis Sigmaringen, wo der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann wohnt, sogar um 7,6 Prozentpunkte. Großer Gewinner ist hier die CDU, die mit insgesamt 49,8 Prozent die meisten Sitze für sich verbucht.

Bitter für die Grünen sind auch die Verluste in der Landeshauptstadt Stuttgart und der drittgrößten Stadt im Land, in Mannheim. Dort haben sie ihre Vormachtstellung verloren, die CDU hat sich jeweils an ihnen vorbei nach vorne geschoben.

AfD besonders in Pforzheim stark

Die AfD-Hochburg im Land ist Pforzheim. Dort ist die Partei künftig die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren lag hier noch die CDU vorne. In Rastatt und Göppingen steht die CDU zwar nach wie vor an der Spitze, die AfD hat es aber auf Platz zwei geschafft.

Auch in weiteren Kommunal- und Stadtparlamenten wie in Heilbronn, Calw und Freudenstadt gibt es hohe Stimmengewinne für die AfD, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft. Zum ersten Mal gelang der Partei außerdem der Einzug in die Räte beispielsweise in Ludwigsburg, in den Kreistag in Biberach.