per Mail teilen

Viele lieben die Hitze, andere wollen ihr nur noch entfliehen. Wir haben Sonnenanbeter und Schattenliebhaber getroffen. Hier ihre Tipps.

Der Hochsommer mit viel Sonne und hohen Temperaturen ist da - zumindest kurz. Am Badesee in Eggenstein-Leopoldshafen im Kreis Karlsruhe füllt sich der Strand. Trotz der vielen schattigen Plätze gibt es auch viele Menschen, die es gezielt in die Sonne zieht - wie Konstanze und Friedbert.

Nur mit Sonnenschutz in die Hitze

Gut eingecremt mit Sonnencreme und Sonnenhut ausgestattet ist die 59-Jährige bereit für einen heißen Nachmittag.

Ich mag die Sonne! Besonders nach dem Herbst und Winter genießt man das sehr. Das macht was mit einem, im positiven Sinne.

Ihr Begleiter Friedbert bleibt dennoch lieber im Schatten: "In der prallen Sonne wird es mir schnell zu heiß."

Sonne satt am Badesee in Eggenstein-Leopoldshafen

Horst ist angereist mit seinem Enkel und dessen Freundin. Er ist gerade dabei, sich sein Sonnenplätzchen herzurichten und strahlt.

Wunderbar, ich liebe die Sonne! Da kann es heiß sein, wie es will, ich gehe gerne in die Sonne, wunderbar!

Horst ist ein Sonnenfan. SWR

Horst hat eine besondere Strategie: "Man kann ja auch abwechselnd in den Schatten gehen. Eine halbe Stunde oder Stunde in der Sonne, dann abkühlen und dann wieder in die Sonne." Das mache gute Laune, aber auch müde.

"Im Sommer Sonne tanken für den Winter, aber nicht zu viel"

Für die 27-jährige Pauline ist es vor allem wichtig, braun zu werden und um "Vitamin D zu tanken, anders als im Winter."

Bernd gehört ebenfalls zur Sonnenanbeterfraktion: "Ich gehe regelmäßig schwimmen, im Sommer natürlich nur. Ich sonne mich, aber nicht zu lange, maximal eine halbe Stunde. Es ist angenehm in der Sonne zu sein, es erzeugt ein Wohlgefühl", strahlt der 80-Jährige.

Bernd sucht gezielt die Sonne, bleibt aber nur 30 Minuten. SWR

Geroldsauer Wasserfälle: Abkühlung im Schatten gesucht

Während die einen in der Sonne braten, suchen die anderen das Gegenteil: Schatten. Ein Ort für Schatten- und Naturliebende ist die Gegend rund um die Geroldsauer Wasserfälle unweit von Baden-Baden. Hier stürzt sich der Grobbach rund sechs Meter in die Tiefe. Das Spektakel ist durch einen Wanderweg zu erreichen. Von der Schwarzwaldhochstraße führt der Weg durch ein kühles Tal.

Was die Geroldsauer Wasserfälle so besonders macht? Hier im Video:

Wasserfall bieten Erfrischung auch bei Hitze

Durch die Bäume kommt hier wenig Sonne und Hitze rein. Der plätschernde, eiskalte Bach und das Moos erfrischen die Umgebungsluft umso mehr - durchatmen an heißen Tagen.

Der plätschernde, eiskalte Bach und das Moos erfrischen die Umgebungsluft um die Geroldsauer Wasserfälle – durchatmen an heißen Tagen. SWR

Genau das Richtige für Christel Rebel aus Konstanz, sie ist mit Freundinnen ein paar Tage in Baden-Baden zum Urlaub. Kälte mag sie mehr als Hitze und an heißen Tagen bleibt sie am liebsten zu Hause. Aber der Wald, die Wasserfälle und der Bach bieten genug Erfrischung. Und dann hat Barbara Radon aus der Reisegruppe noch einen Tipp zur Erfrischung:

Der Rückweg führt uns hoffentlich in einen Biergarten.

Suche nach Abkühlung führt in die Natur

Ein bisschen weiter oberhalb, kurz vor den Wasserfällen stehen Max Stührer und Anna Zamzob. Auch die beiden sind auf der Suche nach einer Abkühlung. Die finden sie nicht nur hier am Wasser.

Von der Schwarzwaldwaldhochstraße führt der Weg durch ein kühles und schattiges Tal zu den Geroldsauer Wasserfällen. SWR

Viel Eis essen, das hilft auch immer.

Viele suchen Abkühlung, andere die Sonne

Dass die Geroldsauer Wasserfälle eine Oase an heißen Tagen sind, das wissen einige in und um Baden-Baden. An Feiertagen bzw. heißen Ferientagen ist hier viel los. Die einen sind eben auf der Suche nach einer Abkühlung im Wald und Hauptsache Schatten! Die anderen suchen Sonne satt – zu heiß gibt es nicht.