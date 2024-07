Für Olympia machen sie alles möglich: Jörg Himmler und Lars Krause aus Bruchsal sind seit 2006 bei allen Olympischen Spielen vor Ort dabei. In Paris lebt ihr Traum weiter.

Mit ihren schwarz-rot-goldenen Schuhen setzen Jörg Himmler und Lars Krause direkt ein Statement: Hier kommen die größten Olympia-Fans aus Deutschland - genauer aus Bruchsal! Die beiden sind am Dienstag in Paris angekommen und bereit für das nächste Kapitel in ihrer besonderen Olympia-Geschichte.

Wir sind sehr froh, dass wir hier sind.

Tickets, Trikots, Souvenirs: Büro in Bruchsal ist voll mit Olympia

Um ihre Leidenschaft für Olympia und Spitzensport zu verstehen, reicht ein Blick in das Büro von Jörg Himmler und Lars Krause. Die beiden haben ein Versicherungsbüro in Bruchsal. In dem Altbau hängen die Wände voll mit eingerahmten Tickets, alten Trikots, bunten Fahnen und Souvenirs aus allen Olympia-Städten, in denen sie in den letzten Jahren waren.

Olympia ist eines der geilsten Ereignisse, die man überhaupt besuchen kann.

Die Bruchsaler waren schon bei unzähligen Großevents. Nicht nur bei Oympischen Spielen, sondern auch beim Biathlon, Handball, oder auch der Fußball-Weltmeisterschaft. "Ich bin eben ein sportverrückter Versicherungsvertreter", erklärt Lars Krause.

Olympische Winterspiele 2006 in Turin - wo alles begann

Angefangen hat es mit den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. "Aus einer Lust und Laune" heraus wollten die beiden ein großes Sportevent einmal live vor Ort miterleben. Dann waren sie so begeistert davon, dass es danach immer mehr wurden. Mit ihrer speziellen Verkleidung - einer Pickelhaube, einem schwarzen Schnauzer und Deutschland-Fahnen - sind die beiden gut wiederzuerkennen und inzwischen auch ziemlich bekannt.

Auf ihrer Olympia-Tour um die Welt folgten die Spiele in Vancouver, London, Sotschi, Rio und noch viele andere Großveranstaltungen. Nur die Olympischen Spiele in Tokio 2021 haben die Bruchsaler verpasst. Wegen der Corona-Pandemie waren damals keine Zuschauer erlaubt.

Das besondere bei Olympia 2024: "Paris ist ja fast Nachbarschaft"

Die Spiele in Paris sind für die beiden auch deswegen besonders, weil "Paris ist ja fast Nachbarschaft", sagt Jörg Himmler. "Zweieinhalb Stunden von Karlsruhe mit dem TGV. Da brauche ich ja länger nach München."

Lars Krause (dritter von links) und Jörg Himmler (zweiter von links) aus Bruchsal machen sich auf den Weg zu Olympia nach Paris. SWR

Die beiden Sportfans bleiben fast ein Woche in Paris, sie konnten Tickets für insgesamt zehn Veranstaltungen ergattern. Begleitet werden sie von einem weiteren Freund und Jörgs Tochter. Auch seine Frau reist in den kommenden Tagen noch nach.

Olympia ist immer etwas besonderes. Wenn der Zug kommt, fängt es an zu kribbeln.

Die Reisen zu den vielen Sportevents und jetzt nach Paris haben natürlich ihren Preis. Jörg Himmler schätzt, dass sich die beiden für das Geld auch ein "schönes Auto" hätten kaufen können. Aber die beiden Bruchsaler bereuen nichts - im Gegenteil. "Es sind unbezahlbare Erinnerungen."