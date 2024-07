So will Ludwigsburg für weniger Hitze in der Stadt sorgen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat ihren ersten "Hitze-Check" veröffentlicht. Demnach schützt ein Großteil der Städte in Deutschland seine Bewohnerinnen und Bewohner nicht ausreichend vor extrem hohen Temperaturen. Das gilt auch für Städte in Baden-Württemberg. In Ludwigsburg ist es nach Ansicht der DUH in ganz Baden-Württemberg fast am schlimmsten - nur in Heilbronn sei es noch dramatischer, so die Organisation. Doch die Ludwigsburger Stadtverwaltung unternimmt seit einiger Zeit etwas gegen Hitze in der Stadt.