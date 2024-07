Bis zu 35 Grad

In der Nacht auf Mittwoch ist es sternenklar und lau. Die Tiefstwerte liegen zwischen 21 und 14 Grad. Auf einigen Bergkuppen erwartet uns eine sogenannte Tropennacht mit über 20 Grad. Am Mittwoch scheint zunächst die Sonne. Später entstehen vermehrt Quellwolken und örtlich kräftige Gewitter. Bei großer Schwüle erreichen die Temperaturen nochmal 29 bis 35 Grad. Zur Höchsttemperatur kann es an Rhein und Neckar kommen. Abgesehen von möglichen Sturmböen in Gewitternähe aus West ist Wind kaum ein Thema.