Wochenrückblick: Kriminelle in der Klemme, Unwetteralarm und Justizhammer

Diese Woche war voller krimineller Machenschaften, es herrschte Explosionsgefahr, mal wieder ein Unwetter und ein Gericht hat eine wegweisende Entscheidung getroffen.

Hallo zusammen, ich bin Juliane Pyper und Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Ein brennendes Auto an der Tankstelle, ein Überfall, ein Unfall, ein bedeutendes Gerichtsurteil, geschnappte Geldautomatensprenger und mal wieder ein Unwetter, das für Überschwemmungen gesorgt hat - was wünschen sich News-Junkies mehr?! Aber eines nach dem anderen...

Die Themen der Woche im Überblick:

Eine Geldautomatensprenger-Bande, die auch in Offenau zuschlug, wurde in den Niederlanden geschnappt. Polizei Düsseldorf

Die wohl imposanteste Nachricht der Woche: Die Geldautomatensprenger, die erst vergangene Woche in Offenau (Kreis Heilbronn) einen Geldautomaten in die Luft gejagt haben, wurden noch am selben Tag in den Niederlanden geschnappt! Das teilte die Düsseldorfer Polizei am Montag bei einer Pressekonferenz mit. Dabei wurden auch die Beute aus Offenau und das Fluchtfahrzeug beschlagnahmt. Die Polizei konnte das Fluchtfahrzeug, einen getunten Audi RS 6 mit 580 PS, bereits seit Monaten mit einem GPS-Sender tracken. Die Bande, die auch aus den Niederlanden stammt, soll für insgesamt 21 Geldautomatensprengungen in ganz Deutschland verantwortlich sein. Ihr letzter Abstecher ging dann wohl nach Heilbronn-Franken!

Es geht kriminell und brutal weiter: In Schwäbisch Hall wurde eine 76-jährige Frau im Schlaf überfallen, in ein Zimmer gesperrt und ausgeraubt! Auch diese Täter sollen große Beute gemacht haben, wurden bislang aber nicht geschnappt. Sie sollen viel Bargeld, Schmuck und Silberbesteck entwendet haben.

Explosionsgefahr in Neckarsulm

Feuer und Benzin - keine gute Kombi! Das wusste ein Autofahrer in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) offenbar nicht und fuhr mit seinem brennenden Auto an die Tankstelle und wollte es dort löschen. Dafür holte er sich zwei Tankstellenmitarbeitende, die ihm offenbar nicht wirklich helfen konnten. Erst durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Wegen der Explosionsgefahr musste die B27 komplett gesperrt werden. Die Tankstelle wurde auch beschädigt und die Mitarbeitenden mussten offenbar mit leichten Rauchgasvergiftungen in Krankenhaus.

Gefühlt alle zwei Wochen gibt es ein neues Unwetter in der Region und Straßen und Keller werden überflutet. Erst vor einigen Wochen traten der Neckar und weitere Flüsse über ihre Ufer. Am Mittwoch kam es dann zu einem Gewitter, starken Windböen und Starkregen. In Teilen von Heilbronn, Leingarten, Eppingen und Schwaigern sorgte das Unwetter teilweise wieder für Überflutungen und rund 150 Feuerwehreinsätze:

Mein Kollege Raphael Moos war am Mittwochabend in Heilbronn-Biberach vor Ort und konnte sich ein Bild von den Überschwemmungen machen:

Bleibt zu hoffen, dass wir nicht so schnell wieder über Überflutungen berichten müssen - meinte auch der Brandmeister des Hohenlohekreises Torsten Rönisch. (Dort wurde "nur" ein Erbeerhäuschen auf ein Auto geweht, überflutet wurde nichts).

Ist bei einem Impfschaden die impfende Ärztin Schuld? SWR Simon Bendel

Diese Woche hat das Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart die bundesweit erste obergerichtliche Entscheidung über eine Schadenersatzklage gegen eine Impfärztin nach einer Corona-Impfung gesprochen. Hintergrund: Eine Frau leidet nach eigenen Angaben unter den Folgen der Impfung und forderte von der impfenden Ärztin aus Heilbronn ein Schmerzensgeld von mindestens 50.000 Euro. Sie wirft ihr mangelnde Aufklärung über die möglichen Folgen der Impfung vor. Das Landgericht Heilbronn hatte die Klage bereits im Februar abgewiesen.

Das OLG urteilte nun: Impfärzte handelten im Rahmen der nationalen Corona-Impfkampagne hoheitlich. Das heißt: Bei Aufklärungsfehlern haftet der Staat und nicht der Arzt.

Die Aufarbeitung der Corona-Zeit, wie zum Beispiel die Beschaffung von Schutzmasken, beschäftigt aktuell auch die Politik.

Nun würde ich gerne von euch wissen:

Vergangene Woche hat euch mein Kollege Luca Bauer gefragt, wie weit eurer Meinung nach die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM kommt. Genau 50 Prozent von euch sind der Meinung, dass das Erreichen des Halbfinales drin sein sollte. 32 Prozent denken, dass wir es packen und Europameister werden! 19 Prozent von euch denken, dass spätestens nach dem Viertelfinale die Koffer gepackt werden müssen. Die Umfrage ist wie immer nicht repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild unserer Leserinnen und Leser.

Das war diese Woche sonst noch los (Spoiler: Noch mehr Blaulicht, aber nicht nur):

