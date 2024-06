Seniorin in Schwäbisch Hall im Schlaf überfallen und eingesperrt

per Mail teilen

Unbekannte haben eine 76 Jahre alte Frau in Schwäbisch Hall in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei hat zur Aufklärung eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Zwei Männer sollen gegen 2:30 Uhr in der Nacht auf Samstag in die Wohnung im Schwäbisch Haller Stadtteil Eltershofen eingedrungen sein und eine Seniorin im Schlaf überrascht haben. Die 76-Jährige haben die Täter während des Streifzugs durch die Wohnung in einen Raum eingesperrt.

Schwäbisch Hall: Täter machen große Beute - Hinweise gesucht

Mit viel Bargeld, Schmuck und Silberbesteck seien die beiden Täter geflohen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Familienmitglied habe die Seniorin später gefunden und befreit - sie wurde leicht verletzt. Zur Aufklärung der Tat hat die Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Die Täter waren laut Polizei maskiert, trugen schwarze und gelbe Handschuhe, einer der beiden eine schwarze Trainingshose von Adidas. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 0791/4000 um Hinweise.