Einbrecher steigen in Heilbronn zwei Mal in dasselbe Haus ein

Innerhalb von drei Tagen sind Unbekannte in Heilbronn zwei Mal in dasselbe Haus eingebrochen. Auch in der Nachbarschaft schlugen Einbrecher zu. Die Polizei setzt auf Kontrollen.

Einbrecher haben im Heilbronner Osten in kurzer Folge gleich zweimal im selben Haus zugeschlagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Ob es sich um dieselben Täter handelt, wissen die Ermittler noch nicht. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Polizei verstärkt Kontrollen

Seit rund eineinhalb Wochen, etwa mit Beginn der Winterzeit, steigt die Zahl der Einbrüche wieder, wie eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage bestätigt. Das Niveau entspricht demnach den Jahren vor der Corona-Pandemie. Das Polizeipräsidium Heilbronn führt deswegen auch Kontrollen auf Bundesstraßen und Autobahnen durch.

Erst am Montag wurden dabei zwei mutmaßliche professionelle Ladendiebe erwischt: An einer Kontrollstelle auf der B8, an der auch die Polizei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) beteiligt war, fanden die Beamten bei der Durchsuchung Diebesgut im Wert von 7.500 Euro und zusätzlich mögliches Einbruchswerkzeug. Einer der beiden, ein 22-Jähriger, sitzt jetzt in Untersuchungshaft, da er bereits in der Vergangenheit durch Diebstähle aufgefallen war.

Einbrecher zwei Mal erfolglos

Auch in Heilbronn und Umgebung nehmen Einbrüche zuletzt zu, wie nun auch im Heilbronner Osten, wo Einbrecher gleich zwei Mal in dasselbe Haus eingestiegen waren. Zum ersten Mal schlugen die bislang unbekannten Täter nach Angaben der Polizei am Sonntag zu. Dabei versuchten sie vergeblich einen Safe aufzuhebeln. Die zweite Tat ereignete sich dann am Dienstag. Diesmal waren die Einbrecher beim Aufbruch des Safes erfolgreich - der war aber leer. Beide Male sollen der oder die Täterin über den Balkon ins Haus eingestiegen sein, beide Male ohne Beute die Flucht ergriffen haben.

Weiterer Einbruch in der direkten Nachbarschaft

Bemerkenswert ist auch: Ebenfalls am Dienstag sind Unbekannte in ein Nachbarhaus eingedrungen. Die Täter brachen laut Polizei eine Terrassentür auf und durchsuchten das ganze Gebäude. Ob etwas fehlt, sei noch unklar. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang mit den Einbrüchen in der Nachbarschaft und bittet um Zeugenhinweise.

Und es gab noch weitere Einbrüche: Ebenfalls in Heilbronn stiegen am Samstagabend unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Haus ein und durchwühlten alle Schränke. Dabei erbeuteten sie Uhren, Schmuck und Elektroartikel, der Schaden liegt bei rund 15.000 Euro. Der Tatort liegt mit dem Auto keine zehn Minuten entfernt von den beiden Nachbarhäusern, in die am Sonntag und am Dienstag eingebrochen wurde.

In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) schlugen Unbekannte zwischen Donnerstag und Sonntag die Scheibe einer Terrassentüre ein. Hier konnten die Einbrecher Schmuck erbeuten, der genaue Schaden ist noch nicht klar.