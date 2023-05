Bretzfeld: Seniorin wird nachts von Einbrechern überrascht und gefesselt

per Mail teilen

Mitten in der Nacht überraschen mehrere unbekannte Täter eine Seniorin aus Bretzfeld auf dem Sofa und rauben sie aus. Die Polizei tappt bislang im Dunkeln.

Mindestens zwei unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag, den 26. Mai, in ein Einfamilienhaus in der Bretzfelder Hegelstraße eingedrungen (Hohenlohekreis). Gegen zwei Uhr überraschten sie dort die 80-jährige Hausbewohnerin auf dem Sofa, fesselten sie und durchsuchten das Wohnhaus.

Täter noch auf der Flucht

Mit Bargeld und Ausweispapieren flüchteten die Täter anschließend durch die Vordertür. Die überfallene Seniorin blieb unter Schock und mit leichten Verletzungen zurück. Wie die Einbrecher ins Haus gelangten, ist bislang unklar. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Einbrechern ein, bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen.