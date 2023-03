Raubüberfall am Bahnhof in Blaufelden

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmorgen am Bahnhof in Blaufelden einer 23-jährigen Frau die Handtasche geraubt. Der Täter ist flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen ist es am Bahnhof in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) zu einem Raubüberfall gekommen.

Gegen 5:50 Uhr parkte eine 23-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz am Bahnhof. Als sie ausstieg, sprach sie ein Mann in gebrochenem Englisch an, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Frau meinte, sie müsse dringend auf den Zug. Daraufhin entriss ihr der Mann ihre rosa Tasche und flüchtete. Das ließ sich die Frau nicht gefallen und lief hinterher und holte den Mann auch ein. Dann rief sie um Hilfe. Der Räuber hielt ihr den Mund zu, schob sie beiseite und rannte weg. Die Frau rief die Polizei, im Rahmen einer Sofortfahndung wurde der Mann aber nicht gefasst.

Polizei sucht Hinweise

Der unbekannte Mann soll laut Polizei 1,80 Meter groß sein, schmal, mit einem sehr dunklen Teint. Er soll kurze krause Haare, ein vernarbtes Gesicht und stark ausgeprägte Wangenknochen haben. Er hatte einen schwarzen Pullover und eine enge, schwarze Hose an. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall melden.