Wochenrückblick: Landliebe-Mitarbeitende müssen gehen. Jugendliche müssen vor den Kadi und Parteien werden abgewatscht bei der Wahl.

Müller macht es konkret: Landliebe-Mitarbeitende müssen gehen. Zwei Jugendliche müssen wegen Prügelattacke vor den Kadi und Parteien erst einmal die Wahlergebnisse verdauen.

Hallo, mein Name ist Nicole Heidrich und ich schreibe hier fürs SWR Studio Heilbronn. Die Woche hatte es in sich: Sie begann mit der Auswertung der Europa- und Kommunalwahlen - ein Mammuteinsatz für alle Helfenden. Dann hieß es von der Staatsanwaltschaft Heilbronn, sie klagt zwei Jugendliche für eine schlimme Tat in Eppingen (Kreis Heilbronn) an. Und der Konzern Theo Müller verkündete einen weniger rosigen Fahrplan für die Landliebe-Beschäftigten. Was klar war: Die Werke werden dicht gemacht. Was schmerzt: Jetzt wird es konkret. Doch von vorne...

Stellenabbau im Landliebe-Werk

Nach Prügelattacke vor Gericht

Mammutwahlen - auch in der Region

Es geht um den Sozialplaninteressensausgleich - der wurde den Beschäftigten des Landliebe-Werks in Heilbronn diese Woche verkündet und damit die Weichen für die Schließung gestellt. Jetzt heißt es schwarz auf weiß vom Müller-Konzern: In Heilbronn werden bis Ende des Jahres 100 Stellen abgebaut, das Werk in Schefflenz mit rund 20 Mitarbeitenden schließt bis Ende 2024 ganz. Insgesamt werden also 120 Stellen zeitnah gestrichen - 120 Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze. Die restlichen rund 220 Stellen in Heilbronn sollen bis Ende 2026 wegfallen - dann wird auch der Heilbronner Sitz Geschichte sein.

Apropos Geschichte – die des Werks in Heilbronn ist bewegt. Landliebe sowie die Vorgänger des Konzerns gehörten, so lange die meisten sich wohl erinnern können, zu einem der namhaften Unternehmen in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken. Was als Heilbronner Milchversorgung begann, wird 1972 durch Fusion der GmbH mit der "Württembergischen Milchverwertung Südmilch AG" in Stuttgart zur Südmilch in Heilbronn. Im Heilbronner Stadtteil Neckargartach entsteht derweil ein Dessertwerk für die Herstellung von Joghurt. Zu Beginn der 80er Jahre dann werden erste Produkte unter dem Markennamen Landliebe in den regionalen Handel eingeführt. So heißt es auf der Homepage. 1993 wird das Heilbronner Werk dann zum Tochterunternehmen von Campina, das zunächst eine große Mehrheit der Südmilch AG in Heilbronn übernimmt. Drei Jahre später folgt die komplette Übernahme. 2019 wird das Werk durch Fusion dann zu Royal FrieslandCampina.

Als Theo Müller im April 2023 ins Spiel kommt und das Unternehmen übernimmt, besiegelt der Großkonzern - so zumindest die Vermutung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) - das Aus für das Heilbronner Werk. Man habe wohl die Konkurrenz loshaben wollen.

Im Februar dann die Schocknachricht für die 400 Beschäftigten der Werke in Heilbronn und Schefflenz: Die Unternehmensgruppe Theo Müller teilt die endgültige Schließung mit. Lange Gespräche folgen, Verhandlungen und Versuche, die Werke und die Jobs zu retten. Sogar der Heilbronner Oberbürgermeister schaltet sich ein. Alles erfolglos. "Zufrieden kann man mit dem Ergebnis nicht sein", sagt der Betriebsratsvorsitzende Achim Steinbach im SWR-Interview. Es seien harte Verhandlungen gewesen. Das Werk ist also angezählt und kurz vor dem K.o…

Die Tat ist unfassbar: Ein Mann wird auf einem Bahnsteig angegriffen, so attackiert und verprügelt, dass er wenig später an seinen Verletzungen stirbt. So geschehen in Eppingen vor einem halben Jahr. Die mutmaßlichen Täter sind zwei Jugendliche, 14 und 16 Jahre alt als die Tat geschah. Das 52-jährige Opfer soll betrunken gewesen und es soll zum Streit gekommen sein. Jetzt heißt es von der Staatsanwaltschaft: Die Jugendlichen müssen vor Gericht.

Die beiden Teenager sind noch in einem anderen Fall aufgefallen: Sie sollen im September ebenfalls in Eppingen zwei 15-Jährige mit einem Messer bedroht und bestohlen haben. Jetzt sind sie also angeklagt – unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Laut der Heilbronner Staatsanwaltschaft ist in so einem Fall eine Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und bis zu zehn Jahren denkbar.

Schnell war nach der Auszählung klar: Da haben manche Parteien ganz schön eine Klatsche erlitten, sie wurden regelrecht abgewatscht. Die Rede ist natürlich von den Europa- und Kommunalwahlen am Sonntag. Und auch in Heilbronn-Franken gibt es die Tendenz, dass die Regierungsparteien mit so einem Ergebnis auf keinen grünen Zweig kommen.

Kleinere oder extremere Parteien haben mächtig Zulauf bekommen. Ein paar Kuriositäten und Besonderheiten stechen natürlich auch in Heilbronn-Franken heraus. So ist zum Beispiel ein bis dahin politisch eher unbeleckter Eisverkäufer in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) direkt Stimmenkönig für den Gemeinderat geworden. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) spaltet mal wieder die unechte Teilortswahl eine Kommune. Wer weiß, ob am Ende gar neu gewählt wird - wie vor anderthalb Jahren in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) - bleibt abzuwarten. In Heilbronn haben 58 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einen Migrantenanteil – während die AfD dort jetzt für den Gemeinderat 15,9 Prozent der Stimmen eingefahren hat. Sie ist damit zweitstärkste Kraft. Wie das Zusammenspiel wird, bleibt abzuwarten.

Ach und wenn schon ein Eisverkäufer Gemeinderat-Stimmenkönig in Bad Mergentheim ist, hier noch eine Frage an euch:

Welche Eissorten esst ihr am liebsten? Ich mag's ganz klassisch: Vanille, Erdbeere oder Schoko Eis? Für mich darf's auch etwas ausgefallener sein: Basilikum-Erdbeere oder Bratwurst-Ingwer gehen immer Gelato? Danke, nein. Da läuft's mir eiskalt den Rücken runter... Abschicken

Weiteres zur Wahl aus Heilbronn-Franken: