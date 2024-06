Die Wahllokale sind geschlossen, die Region Heilbronn-Franken hat abgestimmt. Die Ergebnisse zur Europawahl folgen einem Trend.

Deutschlandweit ist die Tendenz klar: Bei der Europawahl sind die Grünen in Baden-Württemberg den Prognosen nach deutlich abgestürzt, die AfD legte zu und könnte zweitstärkste Kraft werden. Die Spitzenposition behauptet demnach die CDU/CSU mit rund 31 Prozent.

Europawahl im Main-Tauber-Kreis

Auch in Heibronn-Franken haben viele Menschen an der Europa- und Kommunalwahl teilgenommen. Laut Hochrechnungen wird die CDU im Main-Tauber-Kreis stärkste Kraft mit wohl rund 40 Prozent, dahinter die AfD mit über 15 Prozent, dann die SPD, gefolgt von den Grünen. Darauf folgen FDP und Freie Wähler. Bestätigten sich die Zahlen, ist die CDU im Main-Tauber-Kreis mit den Stimmen wie schon 2019 stärkste Kraft, die AfD läge jetzt vor SPD und Grünen. Standen 2019 noch die Grünen als große Gewinner da, fahren sie nun möglicherweise große Verluste ein.

Europawahl im Kreis Schwäbisch Hall

Rund 32 Prozent im Kreis Schwäbisch Hall – so heißt das vorläufige Ergebnis der Europawahl für die CDU. Damit ist die Union weiterhin unangefochten an der Spitze. 2019 noch hatte sie im Vergleich zu 2014 Verluste einfahren müssen. Die AfD kommt im Kreis Schwäbisch Hall wahrscheinlich auf über 17 Prozent und gewinnt deutlich hinzu seit der letzten Wahl in 2019. Sie ist damit zweitstärkste Kraft. Die SPD fährt Verluste ein, ebenso wie die Grünen. Darauf folgen FDP, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Freie Wähler.

Vorläufiges Ergebnis: So haben die Menschen im Landkreis Schwäbisch Hall bei der Europawahl 2024 gewählt. (Stand: 23:22 Uhr) infratest-dimap

Europawahl im Hohenlohekreis

Eine Hochrechnung gibt es auch im Hohenlohekreis. Hier scheint die CDU ebenso mit Gewinnen die stärkste Kraft zu sein. Verlor sie in der vergangenen Europawahl noch rund 9 Prozentpunkte (auf 33,5 Prozent), könnte sie diese jetzt wieder etwas wettmachen und wahrscheinlich mehr als 34 Prozent erreichen. Die AfD legt mit rund 19 Prozent deutlich zu gegenüber 2019 und ist auch hier laut vorläufigem amtlichen Endergebnis zweitstärkste Kraft, gefolgt von der SPD und den Grünen. Zuletzt lagen die Grünen im Hohenlohekreis mit 19,5 Prozent hinter CDU und SPD. Jetzt folgen auf die Grünen die FDP und BSW.

Ergebnisse auch in der Stadt Heilbronn

Was die Europawahl betrifft, hat auch in Heilbronn wohl die CDU die Nase vorn mit über 27 Prozent. Im Vergleich zu 2019 kaum eine Veränderung. Darauf folgt die AfD, die mit über 18 Prozent Stimmen hinzugewinnen konnte. Die SPD hält Platz drei. Abgerutscht sind die Grünen und das deutlich. Das Ergebnis der FDP wiederum hat sich wohl kaum verändert. Auch hierauf folgt BSW.

Vorläufiges Ergebnis: So haben die Menschen im Stadtkreis Heilbronn bei der Europawahl 2024 gewählt. (Stand: 22:01 Uhr) infratest-dimap

Europawahl im Kreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn haben wohl über 32 Prozent die CDU gewählt. Sie hat hier die Nase vorn, wie schon 2019. Die AfD ist mit knapp unter 20 Prozent zweitstärkste Kraft und liegt damit, wie schon 2019, über dem Landesdurchschnitt. Darauf folgen die SPD und die Grünen. Auch hier verlieren die Grünen deutlich an Wählerinnen und Wählern.

Vorläufiges Ergebnis: So haben die Menschen im Landkreis Heilbronn bei der Europawahl 2024 gewählt. (Stand: 23:22 Uhr) infratest-dimap

Europawahl in den Kommunen

In den größeren Kommunen in Heilbronn-Franken spiegelt sich das Bild der Landkreise wider: Die CDU liegt vorne, die AfD wird zweistärkste Kraft. Die SPD und die Grünen liegen meist nahe beieinander. Die Abstände zwischen CDU und AfD variieren: In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist er besonders groß, hier kommt die CDU auf etwa 42 Prozent, die AfD dagegen auf 13. Auch in Bad Mergentheim (ebenfalls Main-Tauber-Kreis) kann sich die CDU deutlich absetzen, mit fast 25 Prozentpunkten mehr gegenüber der AfD, die bei 15 Prozent liegt.

Eine Ausnahme bildet die Stadt Schwäbisch Hall: Hier sind bisher die Grünen zweistärkste Partei nach der CDU und vor der AfD.

Wahlbeteiligung in Heilbronn gestiegen

Stand 17 Uhr waren in der Stadt Heilbronn knapp 37 Prozent der Wahlberechtigten für die Kommunalwahl an der Urne. Zählt man die Briefwählerinnen und -wähler dazu, kommt man laut der Wahlleiterin auf über 50 Prozent. Bei der Europawahl liegt die Wahlbeteiligung laut vorläufigem Ergebnis bei 57 Prozent im Stadtkreis und bei 65 Prozent im Landkreis

Die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) meldete zuletzt um 15 Uhr eine Wahlbeteiligung von rund 30 Prozent für die Kommunal- und etwa 33 Prozent für die Europawahl – jeweils im Wahllokal. In Wertheim (ebenfalls Main-Tauber-Kreis) waren es 36 Prozent für die Kommunalwahl, 34 Prozent für die Europawahl.

Über 60 Prozent Wahlbeteiligung in Schwäbisch Hall

Im Kreis Schwäbisch Hall sind fast zwei Drittel aller Wahlberechtigten für die Europawahl an die Urne gegangen, im der Stadt waren es knapp 63 Prozent. Weniger waren es dagegen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) mit knapp 56 Prozent. Die Briefwählerinnen und -wähler sind hier bereits mit eingerechnet.