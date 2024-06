Wahlsonntag: Energiekosten sind Thema - in Siebeneich ist man fein raus

Ob Europa- Kreistags- oder Kommunalwahlen. Hohe Energiekosten treiben die Menschen auf allen Ebenen um. In Bretzfeld-Siebeneich ist man entspannt: Der Ort ist Bioenergiedorf.

Seit dem Morgen sind die Wahllokale geöffnet. Überall in Heilbronn-Franken stimmen die Menschen ab - ob bei den Europa- Kreistags- oder Kommunalwahlen. Dabei bewegen die Wählerinnen und Wähler viele Themen, die auch ihre Entscheidungen beeinflussen können. So treiben zum Beispiel hohe Energiekosten die Menschen auf allen Ebenen um. Andere interssieren sich für das Thema Infrastruktur oder Frauenanteil in den Gremien.

Gerade das Thema Energiepreise wurde im Vorfeld der Wahl heiß diskutiert. In Bretzfeld-Siebeneich (Hohenlohekreis) sind die Menschen dahingehend gelassen. Der Ort ist bereits seit 2009 Bioenergiedorf, heißt, dass die Energie aus Pflanzenresten, Bioabfall oder auch Gülle kommt.

Das bewegt die Menschen in Öhringen

Am vergangenen Wochenende trafen der heftige Dauerregen und die ansteigenden Flüsse einige Kommunen in Heilbronn-Franken. So standen zum Beispiel in Öhringen einzelne Keller unter Wasser, ein Regenrückhaltebecken drohte, die Stadt zu überfluten. Alles verlief glimpflich und so können die Öhringerinnen und Öhringer heute auch ohne größere Probleme an die Wahlurne. Im Wahllokal hat das SWR Studio Heilbronn eine nicht-repräsentative Umfrage gemacht. Ein Mann beispielsweise wünscht sich mehr Geschwindigkeitskontrollen:

Mit 80 Stundenkilometern rasen die Lastwagen über die Kreisstraße, klagt er. Eine Frau sorgt sich um die Kinder. Seitdem das Hallenbad nach einem Brand geschlossen ist, sind die Schwimmkurse knapp, befürchtet sie. Und in Richtung Europa fordert sie: "Mehr Frauen an die Macht."

8,6 Millionen Wahlberechtigte

Seit 8 Uhr können Bürgerinnen und Bürger in Heilbronn-Franken ihre Stimmen für die Europa- und Kommunalwahl abgeben. Um 18 Uhr dann schließen die Wahllokale und es wird ausgezählt. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes dürfen rund 8,6 Millionen Menschen in Baden-Württemberg wählen.

Viele haben schon gewählt

Nicht alle aber müssen heute zum Wählen wirklich an die Urne: Auch in Heilbronn-Franken haben viele Menschen ihre Stimme bereits abgegeben. Der Trend zur Briefwahl ist seit der Corona-Pandemie ungebrochen.

Minderjährige dürfen kandidieren

Bei den Kommunalwahlen stehen erstmals auch minderjährige Kandidatinnen und Kandidaten auf den Stimmzetteln. So gibt es zum Beispiel in Heilbronn acht Bewerberinnen und Bewerber zwischen 16 und 17 Jahren für den Gemeinderat. Rund 5.800 junge Erstwählerinnen und Erstwähler stehen im Verzeichnis der Stadt, darunter rund 2.200 16- bis 17-Jährige. Rund 88.000 Heilbronnerinnen und Heilbronner insgesamt dürfen heute wählen.

Auszählung beginnt am Abend

Laut Gesetz muss in den Rathäusern am Abend zuerst die Europawahl ausgezählt werden. Mit Ergebnissen wird im Laufe des frühen Abends gerechnet. Dann folgen Kreistags- und Gemeinderatswahlen. Allerdings werden hier die meisten Ergebnisse voraussichtlich erst am Montag feststehen.