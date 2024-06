Neckarsulm: Brennendes Auto sorgt an Tankstelle für Explosionsgefahr

Am Montag musste die B27 wegen eines brennenden Autos an einer Tankstelle in Neckarsulm vollgesperrt werden. Es herrschte Explosionsgefahr. Die Zapfsäulen sind vorerst außer Betrieb.

Ein brennendes Auto an einer Tankstelle an der B27 in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat am frühen Montagabend eine Vollsperrung der Bundesstraße verursacht. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Fahrer eines Transporters gegen 17 Uhr, dass Rauch aus seinem Fahrzeug kam. Deshalb lenkte er sein Auto auf das Gelände einer Tankstelle und hielt vor einer Zapfsäule.

Der Fahrer selbst, sein Beifahrer und zwei Angestellte der Tankstelle versuchten den Transporter zu löschen, ohne Erfolg. Erst als die Feuerwehr vor Ort war, konnte das Feuer gelöscht werden. Wegen Explosionsgefahr an der Tankstelle musste die B27 für rund eine Stunde vollgesperrt werden.

Hoher Schaden für Autofahrer und Tankstelle

Durch den Vorfall musste die Feuerwehr die Zapfsäulen abstellen. Wann sie wieder in Betrieb genommen werden können, ist noch unklar. Wie hoch der finanzielle Schaden für die Tankstelle sein wird, ist deshalb noch nicht abzusehen.

Auch die Tankstellenmitarbeiter, die bei dem Löschversuch halfen, erlitten durch den Rauch leichte Verletzungen und begaben sich in ein Krankenhaus. Am Transporter entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.