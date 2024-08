Baustellen so weit das Auge reicht, ein Kirchenbrand der ganz Widdern in Schock versetzt und ein Hochstapler, der eine Sex-Affäre mit Reality-TV-Star Shania Geiss erfunden hat.

36 Grad und es wird noch heißer … Eine warme Woche geht langsam zu Ende mit Spitzentemperaturen von 36,5 Grad, die am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Pfalz gemessen wurden. Auch die Temperaturen im Büro machen den Arbeitsalltag für einige gerade nicht leicht, doch für viele fängt der Tag zurzeit schon mit einer Umleitung oder einem Stau aufgrund der vielen Baustellen in der Region an. Aufatmen bei der Hitze kann Reality-TV-Star Shania Geiss. Das Heilbronner Amtsgericht hat einen Mann nach einer erfundenen Sex-Affäre mit ihr verurteilt. In Widdern (Kreis Heilbronn) hat sich diese Woche dagegen alles um die abgebrannte Kirche St. Josef gedreht.

Ich bin Luca Bauer aus dem SWR Studio Heilbronn und versuche euch, mit einem kühlen Kopf durch folgende Themen des Wochenrückblicks zu führen:

Baustellen-Ärger in der Region

Eine Kirche in Schutt und Asche

Fake-Milliardär mit Sex-Lügen

Ferienzeit gleich Baustellenzeit. Mit diesen müssen zurzeit alle in der Region vorliebnehmen, die nicht im Homeoffice sind oder Urlaub haben. Zwischen Kirchberg und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wird ab Montag die Autobahn erneuert, die B27 zwischen Offenau (Kreis Heilbronn) und Gundelsheim (Kreis Heilbronn) sowie zwischen Lauffen (Kreis Heilbronn) und Kirchheim (Kreis Ludwigsburg) ist schon seit Ferienbeginn gesperrt. In Heilbronn wird zurzeit unter anderem am Bahnhofsvorplatz gearbeitet sowie am Kreuzungsbereich Oststraße/Wollhausstraße, also der Hauptverkehrsachse in der Stadt. Die Liste könnte gefühlt unendlich weitergeführt werden.

Jetzt würde ich deshalb gerne von euch wissen:

Wie sehr nerven euch die Baustellen? Fürchterlich, dass es so viele Baustellen in den Ferien gibt. Es nervt. Ich habe dafür Verständnis. Was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Ist mir völlig egal. Ich bin eh erst mal vier Wochen im Auslands-Urlaub. Abschicken

An dieser Stelle hat euch meine Kollegin Juliane Pyper vergangene Woche gefragt, was ihr im Sommerschlussverkauf macht. 65 Prozent von euch sind der Meinung, dass der Herbst schon anklopft und Flipflops überflüssig sind. Ein Viertel verzichtet auf den Sommerschlussverkauf und hat sich das beste Shirt eh schon geschnappt. Zehn Prozent stürzen sich wie ein Schnäppchenjäger auf Beute.

Nun wieder zurück auf die Straßen: Bei einigen Autofahrerinnen und Autofahrern sorgen die manchmal langen und komplizierten Umleitungen für dicke Luft im Straßenverkehr. Manche gehen so weit und räumen die Straßenabsperrungen einfach zur Seite. Anderen reist der Geduldsfaden, wenn neben den Baustellen auch noch Rettungswagen, die im Einsatz sind, die Straße blockieren. Das berichtet Philipp Müller vom Deutschen Roten Kreuz in Heilbronn.

Zu einem tragischen Einsatz auf einer Baustelle wurden die Rettungskräfte am Montag gerufen. Auf der A81 im Tunnel Hölzern bei Eberstadt (Kreis Heilbronn) kam ein Arbeiter ums Leben. Beim Versuch, einen Bagger von einem Tieflader abzuladen, rutschte das schwere Gerät seitlich ab und begrub einen 43-jährigen Mann unter sich, teilte die Polizei mit. Die Autobahn war daraufhin stundenlang voll gesperrt. Es war diese tragische Nachricht, die diese Woche bei uns mit Abstand am meisten gelesen wurde.

Viele Blicke gingen zuletzt auch in das rund 1.800-Einwohner-Städtchen Widdern (Kreis Heilbronn.) In einer der kleinsten Städte Baden-Württemberg brannte die katholische Kirche komplett ab. Übrig ist nur noch Schutt und Asche. Als Reaktion bot die evangelische Kirchengemeinde Widdern-Unterkessach direkt per Mail Ausweichräume an. Die Polizei rechnet mit langen und schwierigen Ermittlungen zur Brandursache, da die Kirche bis auf die Grundmauern abbrannte.

In Widdern im Landkreis Heilbronn ist am späten Samstagabend eine Kirche in Brand geraten. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel.Posted by SWR Aktuell on Saturday, August 10, 2024

Für Erika Branyi vom Kirchengemeinderat ist ein Stück Heimat abgebrannt, sagt sie. Die ganze Gemeinde hätte beim Bau mitgewirkt, jetzt sei alles in Schutt und Asche. Ob die Kirche wiederaufgebaut wird, ist noch offen. Die Seelsorgeeinheit Schöntal, die für die Kirchengemeinde in Widdern zuständig ist, steht in Kontakt mit dem Bischöflichen Bauamt, berichtet Guido Bömer, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schöntal (Hohenlohekreis). Es gibt also noch viele Unklarheiten, wie es weiter geht.

Mit harten Fakten wurde dagegen dieser Tage ein 24-Jähriger vor dem Amtsgericht Heilbronn konfrontiert. Er muss eine Geldstrafe von 2.700 Euro bezahlen, weil er eine Sex-Affäre mit Reality-TV-Star Shania Geiss frei erfunden hat. Der Angeklagte hatte im November 2022 auf seinem Instagram-Account angebliche Chat-Nachrichten von Shania an ihn veröffentlicht. Darin gaukelte er vor, Sex in einem Club im österreichischen Kitzbühl mit ihr gehabt zu haben.

Wie er auf die Idee gekommen sei, das wisse er nicht mehr. Frei erfunden war auch die Geschichte, dass er Milliardärserbe ist, der mit einem Vermögen von 23 Milliarden Euro ein Luxusleben führt. Tatsächlich hat der Heilbronner laut Gericht nur "bescheidene Einkünfte". Vor Gericht zeigte der Mann Reue und gab zu, dass er die Geschichten frei erfunden hatte. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Von einem Urteil ist dagegen ein anderer Heilbronner Prozess noch meilenweit entfernt. Eigentlich sollte diese Woche die Verhandlung gegen einen Unternehmer vor dem Landgericht weitergehen, der seine 89-jährige Oma um rund eine halbe Million Euro betrogen haben soll. Seit vergangener Woche fehlt von dem Mann allerdings jede Spur. Der Prozess wurde deswegen erst einmal auf Eis gelegt, bis die Polizei den Mann geschnappt hat.

Wir bleiben dran an dem Thema. Ich wünsche jetzt erst mal ein entspanntes Wochenende!

Das war diese Woche in Heilbronn-Franken sonst noch los:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns an online.studioheilbronn@swr.de!