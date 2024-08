Wochenrückblick: Überfall in der Kirche, Führerscheinflaute und Rabattschlacht

Die Woche kompakt: Eine 90-Jährige wird in der Kirche überfallen, immer weniger Leute machen den Führerschein, und der Sommerschlussverkauf läuft pünktlich zum Comeback des Sommers!

Hallo zusammen, ich bin Juliane Pyper und arbeite als Reporterin im Studio Heilbronn. Diese Woche ereilten uns schockierende Nachrichten: In einer Kirche in Heilbronn wurde eine 90-jährige Frau ausgeraubt und getreten! Auch über die Kirchengemeinde hinaus hat das die Menschen sehr bewegt. Wie kann jemand so etwas tun? Außerdem haben wir uns mit dem Thema Führerschein befasst - bei den Prüfungen fallen immer mehr Menschen durch. Woran liegt das wohl? Heiße Tage stehen uns bevor - endlich ist die Zeit gekommen, um die Sommermode auszuführen! Am besten bei einem eiskalten Getränk.

Die Themen der Woche im Überblick:

Im Deutschordensmünster in Heilbronn wurde eine 90-Jährige überfallen - der Mesner war Zeuge. SWR Simon Bendel

Keinen Respekt hatte der 40-jährige mutmaßliche Täter vor dem Kirchengebäude und vor der 90-jährigen Frau, die zur Andacht in das Deutschordensmünster nach Heilbronn kam. Dem Mesner sei der mutmaßliche Täter sofort aufgefallen, so Pfarramtssekretär Lugi-Maria Rapisarda. Er soll hinter dem Altar mit seinem Handy herumgespielt und den Mesner angeschrien haben. Der Mesner zog sich in die Sakristei zurück und als er Tritte hörte, verständigte er den Notruf. Schließlich sah er, wie der Mann die Frau angriff, weil er Geld von ihr wollte. Dabei erlitt sie eine Platzwunde. Den Umständen entsprechend soll es ihr wieder besser gehen.

Auch einige Tage nach der Tat ist die Kirchengemeinde nach wie vor "zutiefst erschüttert" und "sehr bewegt", erzählt Lugi-Maria Rapisarda. Der Mesner habe nach der Tat unter Schock gestanden. Rapisarda beschreibt den Vorfall als "absolute Ausnahmesituation". Noch nie sei etwas Derartiges bei ihnen in der Kirche vorgefallen. Bei der nächsten Sitzung des Kirchengemeinderats wird der Überfall garantiert Thema sein, so Rapisarda weiter.

Immer weniger Leute machen ihren Führerschein - woran liegt es? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

Gehört der Führerschein noch fest zum Erwachsenwerden mit dazu? Anscheinend nicht mehr unbedingt. Aylin Isgören ist Fahrlehrerin in Heilbronn und sagt, dass vor allem junge Menschen in der Stadt oft keinen Führerschein mehr machen. Durch gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr sind die Menschen dort nicht auf ein Auto angewiesen - und würden damit meistens auch nicht schneller vorankommen.

Auffallend ist allerdings, dass immer mehr Menschen beim ersten Versuch die Führerscheinprüfung nicht packen. Meine Kollegin Catharin Freudenberger hat mit Fahrlehrerin Aylin Isgören gesprochen und sie gefragt, woran das liegen könnte:

Meine Gedanken dazu beim Autofahren in Brackenheim-Meimsheim (Kreis Heilbronn): (Natürlich habe ich für das Video angehalten und den Motor ausgemacht!)

Ein guter Grund den Führerschein zu machen: Im Auto ist es dank Klimaanlage immer schön angenehm kühl - da will man an heißen Tagen gar nicht mehr raus aus dem Auto!

Sommerschlussverkauf - alles muss raus! SWR

Der Sommer ist nun mit voller Wucht da: Dieses Wochenende und auch die Tage danach soll es über 30 Grad geben. Laut Handelsverband Deutschland und verschiedener Heilbronner Einzelhändler haben bisher noch nicht viele Menschen den Sinn darin gesehen, viele Sommerklamotten zu shoppen, denn der Sommer hat ja lange genug auf sich warten lassen! Manche haben schon gezweifelt, ob er überhaupt kommt... Passend zum inoffiziellen Sommerstart hat Ende Juli der inoffizielle Sommerschlussverkauf begonnen. In vielen Geschäften gibt es Rabatte auf die Sommerkollektion, um Platz für die neue Herbst- und Wintermode zu machen. Aber nicht nur Bekleidungsgeschäfte bieten Schnäppchen, auch in anderen Branchen gibt es eine Art Schlussverkauf:

Jetzt würde ich gerne von euch wissen:

Erstmal ein Kaltgetränk - kein Mangel an Leergut in diesem Sommer

Nachdem es in vergangenen Sommern oft zu einem Mangel an Leergut kam, weil viele Menschen gleichzeitig große Lust auf Getränke aller Art hatten, gibt es in diesem Sommer beispielsweise in der Löwenbrauerei in Schwäbisch Hall genug Leergut. Dort stapeln sich derzeit die Bierkisten. Dank vorsorglicher Aufrüstung der Flaschenbestände kann die Brauerei trotz anfänglich verhaltener Nachfrage (vermutlich auch wegen des durchwachsenen Wetters) nun voll durchstarten. Der Chef ist zufrieden, denn Petrus liefert das perfekte Wetter für den Getränkeverkauf – da läuft die Abfüllanlage fröhlich auf Hochtouren:

Na dann: Cheers!

Das war diese Woche in Heilbronn-Franken sonst noch los:

