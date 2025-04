Mit vier Promille auf der Flucht: Diebes-Duo raubt Tankstelle in Heilbronn aus

Nach einem Diebstahl in einer Heilbronner Tankstelle flüchten ein Mann und eine Frau mit dem Auto. Die Polizei stellt das Duo wenig später - der Alkoholtest ergibt: vier Promille.

In Heilbronn hat die Polizei ein Pärchen festgenommen, das in einer Tankstelle geklaut haben soll. Die 32 Jahre alte Frau ließ zunächst ein paar Artikel aus dem Shop in ihrer Tasche verschwinden. Daraufhin flüchteten sie und ein Mann in einem Auto. Die Polizei konnte die beiden in einer Nebenstraße stellen. Der Fahrer stand laut Polizei mit über vier Promille unter Alkoholeinfluss. Beide befinden sich bereits in U-Haft.

Alkoholtest lässt Beamte staunen: Mit vier Promille am Steuer

Eine Mitarbeiterin der Tankstelle hatte die Tat beobachtet und war der mutmaßlichen Diebin zunächst bis zum Auto gefolgt, das vor dem Shop geparkt war. Sie stellte sie zur Rede, heißt es, was aber letztlich zu einem Gerangel führte. Die Angestellte wurde laut Polizei dabei leicht verletzt.

Danach flüchtete das Diebes-Duo in dem Auto. In einer Nachbarstraße konnte die Polizei die beiden dann aber kurz darauf stoppen. Im Fahrzeug: das mutmaßliche Diebesgut. Doch damit war der Fall noch lange nicht abgeschlossen.

Ein Alkoholtest bei dem 38-jährigen Komplizen der Frau ergab einen erstaunlichen Wert: Er fuhr das Fluchtauto nämlich mit gut vier Promille. Zudem fanden die Beamten am Fluchtfahrzeug frische Unfallschäden. Er könnte demnach kurz zuvor unter Alkoholeinfluss ein weiteres Fahrzeug beschädigt haben.

Nach Raub in Tankstelle: Mutmaßliches Diebes-Duo in U-Haft

Bereits am nächsten Tag wurden beide Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt. Gegen sie wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Beide sitzen hinter Gittern.