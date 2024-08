Bei der Haller Löwenbrauerei in Schwäbisch Hall gibt es derzeit keinen Mangel an Leergut. Die Brauerei hat vorgesorgt und mehr Flaschen auf Lager - bei geringerer Nachfrage.

Die sommerlichen Temperaturen bleiben auch in Heilbronn-Franken vorerst bestehen. Für Getränkehersteller wie die Privatbrauerei Haller Löwenbräu in Schwäbisch Hall heißt das: Hochsaison. Zudem gibt es überall viele Feste, dazu kommen die zurückliegende Fußball-EM und die laufenden Olympischen Spiele. Anders als in den Vorjahren rechnen die Unternehmen aber nicht mit einem Engpass beim Leergut. Denn bisher war es nur an wenigen Tagen sehr heiß.

Im Lager bei Haller Löwenbräu SWR Raphael Moos

Mehr Flaschen auf Lager

Nach den Erfahrungen der vergangenen beiden heißen Sommer hat die Brauerei Haller Löwenbräu aufgerüstet und von vornherein mehr Flaschen auf Lager - egal ob für Bier, Wasser oder Limonaden. Diesmal sei der Vorrat an Mehrwegflaschen groß genug, heißt es unter anderem in Hall, zu der auch der Mineralwasser-Abfüller Wildbadquelle gehört.

Getränkeabsatz eher verhalten

So melden sowohl die Haller Löwenbrauerei als auch Palmbräu in Eppingen (Kreis Heilbronn) zunächst verhaltenen Absatz. Laut dem Geschäftsführenden Gesellschafter der Haller Löwenbräu, Peter Theilacker, liefen die Geschäfte anfänglich schleppend. Jetzt aber sei der Sommer da, die EM und die Olympischen Spiele hätten ein bisschen dazu beigetragen, dass es besser läuft. "Aber Petrus ist der beste Verkäufer und der ist nun da", freut sich Theilacker im SWR. Jetzt gibt es eine ordentliche Nachfrage und man freut sich über den Stress - im positiven Sinne, sowohl in der Wasserabfüllung der Wildbadquelle als auch an der Abfüllanlage für Bier in der Brauerei. Dort laufen jetzt 20.000 Flaschen pro Stunde durch.

Abgefüllte Flaschen in der Haller Löwenbrauerei. SWR

Bundesverband: Keine saisonalen Spitzen

Damit stehen die beiden Brauereien nicht alleine da. In diesem Jahr gebe es keine - so wörtlich - saisonalen Spitzen, schreibt der Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels auf SWR-Anfrage. Und auch für den weiteren Jahresverlauf seien keine Ausreißer zu erwarten. In den vergangenen beiden sehr heißen Jahren hatten die Händler teilweise volle Getränkekisten nur gegen Leergut abgegeben, das Mangelware war.