Wohin man blickt: Schokolade mit Pistaziencreme. Die gibt's jetzt auch bei uns zu kaufen. Außerdem öffnen die Weihnachtsmärkte und wir berichten über Messer-Angriffe in Heilbronn.

Schoki mit Pistaziencreme - oder wie's jetzt heißt: Dubai-Schokolade. Der Hype ist groß und auch in der Region Heilbronn-Franken springt man auf den Trend auf. Der Discounter Lidl aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hat's mittlerweile im Sortiment und der Chocolatier Eberhard Schell aus Gundelsheim (Kreis Heilbronn) verkauft die neuartige Leckerei für so einige Taler. Warum und wieso alle drauf abfahren, das verraten wir euch hier und jetzt. Und dazu einen Punsch? Na klar, warum auch nicht?! Vielerorts sind ja jetzt, passend zum ersten Advent, auch die Weihnachtsmärkte gestartet - ob in Öhringen (Hohenlohekreis), Schwäbisch Hall oder auch in Heilbronn.

Gerade in Heilbronn wird man sicher besonders aufmerksam sein, denn in den vergangenen Tagen gab es in der Stadt mehrere Messer-Attacken. Ein Mann wurde bei einem der Angriffe lebensgefährlich verletzt, der mutmaßliche Täter mittlerweile festgenommen. Und aktuell zückte auch ein 17-Jähriger in der Stadtgalerie ein Messer. Ihr seht - viel Wahnsinn, Irrsinn und Unsinn um uns rum. Ich bin Ulrike Schirmer, Reporterin im SWR Studio Heilbronn, und ich nehm' euch mit zurück in eine spannende Woche.

Sie ist in aller Munde - die Dubai-Schokolade. In den sozialen Netzwerken geht's drunter und drüber: TikTok und Instagram sind voll von ihr. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis es die Süßigkeit auch hier bei uns zu kaufen gibt. Seit vergangener Woche bietet sie der Gundelsheimer Konditormeister und Chocolatier Eberhard Schell an, für rund 14 Euro die Tafel. Ein schönes Sümmchen, das der eine oder andere gerne bereit ist auszugeben. Oder doch nicht? Wir haben nachgefragt.

Luxus-Schokoladen-Hype dank Social Media

Ja, und so manch einer ist durchaus bereit, lange in der Warteschlange vor einem Geschäft zu stehen, um schließlich die Luxus-Schoki in Händen zu halten, naja, oder besser: sich die Schokolade auf der Zunge zergehen zu lassen. Warum die Nachfrage plötzlich so groß ist, das ist für Chocolatier Schell unerklärlich.

Dass die Dubai-Schokolade so durch die Decke ging, ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.

So etwas habe er noch nicht erlebt. "Immerhin gab es Pistaziencreme auch schon vor 100 Jahren", sagt er. Spannend sei es und auch erschreckend, was mit sozialen Medien alles möglich ist.

Eure Meinung will ich jetzt aber auch wissen!

Ach, da wir schon bei süßen Leckereien sind, machen wir doch gleich mit den Weihnachtsmärkten weiter. Lieb' ich ja. Der Duft, der einem in die Nase steigt: gebrannte Mandeln, Glühwein, mit Käse überbackene Brezeln... ach, ich könnt' alles aufzählen, was mir so in den Sinn kommt. Nur - für mich persönlich darf's nicht zu kalt sein. Bin echt eine Frostbeule. Umso toller waren die letzten Tage für mich: Frühlingstemperaturen. So lässt es sich aushalten - zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Hall .

Der ist schon ziemlich besonders, wie ich finde: Die vielen kleinen Hütten in den kleinen Gassen rund um die Stadtkirche St. Michael - einfach ein Erlebnis in der Vorweihnachtszeit. Denken übrigens auch viele Besucherinnen und Besucher: "Allein der Marktplatz ist so schön, [...] das Getümmel bei kaltem Wetter. Hier zu stehen und lauter fröhliche Gesichter zu sehen, ist schön", meint eine Passantin. Und ein anderer Weihnachtsmarktbesucher ergänzt: Es sei so vertraulich und lasse einen zur Ruhe kommen... ja, und wahlweise sogar mit Nachtwächter-Führungen, verschiedenen Adventsausstellungen oder der peruanischen Krippenausstellung.

Hier der Überblick zum Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Hall:

Zeitraum: vom 28. November bis zum 22. Dezember

Öffnungszeiten: von Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr

In Schwäbisch Hall ist am Donnerstagabend der Weihnachtsmarkt mit einem dreitägigen Kunsthandwerkermarkt eröffnet worden. SWR

Darf's ein bisschen mehr sein? 800 Meter Lichterkette in Öhringen

Hell, heller, am hellsten ist es in Öhringen auf dem Weihnachtsmarkt . Dort soll eine 800 Meter lange Lichterkette für die Extraportion Weihnachtsstimmung sorgen. 25 Mitarbeitende des Bauhofs waren wochenlang im Einsatz: Stromanschlüsse mussten installiert und Weihnachtsbäume geschmückt werden, den Brunnen auf dem Marktplatz galt es zu dekorieren und und und... und mittendrin: eine 12 Meter hohe Fichte. Könnt' man sich mal anschauen.

Und wer anstatt "schauen" lieber "machen" will, für den gibt es zum ersten Mal das rustikale Wintergrillen im Hofgarten. Die Wurst dazu muss man übrigens nicht selbst mitbringen. Die gibt's vor Ort und kann dann an der offenen Feuerstelle gegrillt werden. Und - in Öhringen befindet sich übrigens der wichtigste Briefkasten überhaupt. Wollt ihr wissen welcher?

Briefkasten für die besonderen Briefe

Genau. Der fürs Christkind. Alle Kinder, die noch schnell einen Wunsch verschicken möchten, können diesen am Eingang zum Schlosshof zu Papier bringen, verzieren und in den Briefkasten werfen. Das Christkind leert den dann. Hundertprozentig.

Hier der Überblick zum Weihnachtsmarkt in Öhringen:

Zeitraum: an den ersten drei Adventswochenenden

Öffnungszeiten: Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Ganz schön hell erleuchtet - der Weihnachtsmarkt in Öhringen. Pressestelle Stadt Öhringen -

Der Käthchen Weihnachtsmarkt in Heilbronn mit "Christmas Beats"

Auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt wird's leicht rockig oder eher poppig. Ja, richtig gelesen. Weihnachtsmarkt kann auch anders: Denn immer freitags und samstags legen in der Scheune auf dem Heilbronner Kiliansplatz und in der Almhütte auf dem Marktplatz DJs auf. Aber ja, keine Bange, auch in Heilbronn gibts Punsch, Glühwein und andere Weihnachtsleckereien.

Hier der Überblick zum Weihnachtsmarkt in Heilbronn:

Zeitraum: vom 26. November bis zum 22. Dezember

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr

Ansonsten würd' ich sagen: Ab nach Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall), Forchtenberg (Hohenlohekreis), Creglingen (Main-Tauber-Kreis), Gundelsheim , Untergruppenbach-Donnbronn oder Bad Wimpfen (alle Kreis Heilbronn) - die Reihenfolge bestimmt ihr aber selbst, okay!?!

Die Polizei hat übrigens alles im Griff: Das Sicherheitskonzept für die Weihnachtsmärkte steht. "Gefährdungshinweise liegen uns keine vor", heißt es in einer Mitteilung des Heilbronner Polizeipräsidiums: "Es besteht somit kein Grund auf [...] den Besuch einer Weihnachtsveranstaltung zu verzichten."

Na, dann hoffen wir mal drauf, dass die Polizei Recht behält. Denn gerade in Heilbronn ist es in dieser Woche recht gefährlich zugegangen - und das gleich zweimal!

In der Stadtgalerie war's. Mit einem Messer bewaffnet und einem Pfefferspray in der Hand hat ein 17-Jähriger einen Mann bedroht. Und genau der hat das Handy drauf gehalten. Auf Instragram machte das Video dann auch noch die Runde.

Der Jugendliche war der Polizei übrigens bekannt. Im Rahmen der Fahndung erkannte sie den Tatverdächtigen auf dem Heilbronner Marktplatz und konnte ihn festnehmen. Da er bereits mehrere Straftaten begangen hat, wurde Haftbefehl erlassen und der 17-Jährige ins Gefängnis gebracht. Und der Grund für das Ganze? Der Mann soll den 17-Jährigen wohl angeschaut haben. Das war's schon.

Messer-Angriff Nr. 2: In Heilbronn wird ein Mann lebensgefährlich verletzt

Nicht ganz so glimpflich ist es kurz davor - auch in Heilbronn - für einen anderen Mann ausgegangen. Denn er wurde von einem 46-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Tatort war das Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus. Dort hatte sich der 35 Jahre alte Mann mit einer Frau unterhalten. Der mutmaßliche Täter kam hinzu, es kam zum Streit, dann soll der Mann zugestochen haben.

Glück im Unglück hatte das Opfer aber doch noch, denn es konnte das Haus verlassen und flüchten. Der 46-Jährige sei ihm kurz gefolgt, danach aber geflohen. In Stuttgart wurde er wenige Tage später festgenommen.

Umzug in Heilbronn: Das SWR Studio zieht in neue Räume

Aber - mit Messer-Angriffen, Gewalt und Kriminalität möchte ich diesen Wochenrückblick auf keinen Fall beenden. Wäre auch viel zu schade. Denn eines war in dieser Woche auch noch wichtig: Wir, also das SWR Studio Heilbronn und seine Mitarbeitenden, sind umgezogen - und zwar in ein nigelnagelneues, hochmodernes Studio. Klingt gut, gell? Ja, tut es. Hört doch mal rein: Immer um halb ab 6:30 Uhr bis 17:30 Uhr gibt's die Regionalnachrichten auf SWR4 oder immer wann ihr wollt in der SWR1- oder SWR4-App.