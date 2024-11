In Heilbronn wurde ein 35-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei konnte später einen Tatverdächtigen in Stuttgart festnehmen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde bereits am Samstag vor einer Woche ein 46-jähriger Mann in Stuttgart festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen 35-Jährigen in Heilbronn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Der 35-Jährige soll sich der Polizei zufolge am Freitag, den 16. November, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Götzenturmstraße mit einer Frau aufgehalten haben. Daraufhin kam der 46-Jährige dazu und soll die beiden mit einem Messer bedroht haben. Hintergründe sind noch unklar. Die Männer sollen in Streit geraten sein, woraufhin der 46-Jährige sein Gegenüber mit dem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Das verletzte Opfer und die Frau konnten das Haus verlassen und flüchten. Der 46-Jährige sei ihnen kurz gefolgt, dann aber geflohen.

Festnahme am Stuttgarter Hauptbahnhof

Der verletzte Mann schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, heißt es. Am Samstag nach der Tat konnte der tatverdächtige 46-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Ihm wird neben schwerer Körperverletzung auch versuchter Totschlag vorgeworfen.