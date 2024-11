Im Rahmen der Aktion "Sicheres Heilbronn" hat die Polizei intensive Kontrollen durchgeführt, die zu mehreren Festnahmen führten. Dabei ging es um offene Haftbefehle und um Drogen.

In einer groß angelegten Aktion zur Erhöhung der Sicherheit in Heilbronn führte die Polizei in der vergangenen Woche mehrere Kontrollen durch. Am Dienstag fiel den Beamten ein 25-jähriger Mann am Marktplatz auf, der bei einer Durchsuchung mit Kokain und Haschisch erwischt wurde. Da er sich zudem ohne gültigen Aufenthaltstitel im Land aufhielt, wurde er am nächsten Tag im sogenannten beschleunigten Verfahren zu einer sechsmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. In Heilbronn besteht seit Oktober die Kooperation "Sicheres Heilbronn" aus Stadt, Land und Polizei. Kurz darauf gab es die ersten Kontrollen. So soll das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger verbessert werden.

Gesuchter Mann festgenommen

Bei der jetzigen Kontrollaktion wurde außerdem ein 39-jähriger Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Auch er wurde nach seiner Vorführung beim Richter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zusätzlich wurde ein Mann beobachtet, der eine kleine Menge Cannabis übergab, was zu einer Anzeige führte.

Mutter bezahlt offene Strafe

Die Kontrollen setzten sich am Mittwoch fort, wobei die Polizei ihren Fokus auf offene Haftbefehle legte. Im Rahmen dieser Kontrollen wurde ein 33-jähriger Mann festgenommen. Dessen Mutter bezahlte jedoch kurz darauf die ausstehende Strafe, sodass er frei kam. Später am Abend wurde ein 22-jähriger Mann aufgrund eines Europäischen Haftbefehls wegen Raubes festgenommen. Seine Auslieferung wird vorbereitet.