Heilbronn: 17-Jähriger bedroht Mann mit Messer und wird gefilmt

In Heilbronn hat ein Jugendlicher einen Mann mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Kurz darauf konnte ihn die Polizei festnehmen. Der Bedrohte hatte den mutmaßlichen Täter gefilmt.

In Heilbronn ist ein 17-Jähriger verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilte, hat er in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt einen Mann mit einem Messer bedroht - dieser filmte die Tat. Wegen eines angeblichen Blickkontaktes zog der Jugendliche das Messer und bedrohte den 24-Jährigen Mann zusätzlich noch mit einem Pfefferspray, heißt es. Das Opfer filmte den 17-Jährigen und alarmierte anschließend die Polizei. Der Jugendliche ist polizeibekannt. Im Rahmen der Fahndung erkannte die Polizei den Tatverdächtigen auf dem Heilbronner Marktplatz und stellte ihn. Da er bereits mehrere Straftaten begangen hat, wurde ein Haftbefehl erlassen und der 17-Jährige ins Gefängnis gebracht.

Erst vor kurzem hat die Polizei einen Mann in Stuttgart festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen 35-Jährigen in Heilbronn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.