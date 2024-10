Nach Ablauf der Friedenspflicht ist in der Metall- und Elektroindustrie heute Nacht direkt die Arbeit niedergelegt worden. Auch in Neckarsulm wurde gestreikt.

Um Mitternacht ist im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie die Friedenspflicht ausgelaufen, auch in Baden-Württemberg wurde direkt in der Nacht gestreikt. In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) legten die Nachtschichten von Kolbenschmidt und KS HUAYU AluTech die Arbeit für rund eine Stunde nieder. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich rund 200 Beschäftigte am Warnstreik. Arbeitsniederlegungen gab es unter anderem auch bei Porsche in Stuttgart und bei Bosch in Reutlingen.

IG Metall fordert sieben Prozent mehr Geld

Die IG Metall fordert für die bundesweit fast vier Millionen Beschäftigten der Branche sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 170 Euro. Die Arbeitgeber haben ein erstes Angebot vorgelegt, das bei einer mehr als doppelt so langen Laufzeit von 27 Monaten in zwei Stufen auf eine Steigerung um 3,6 Prozent kommt.

Jonas Berhe, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm, kritisierte das Angebot der Arbeitgeber. Das vorliegende Angebot sei eindeutig zu wenig, zu lang und zu spät. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hatte die Warnstreiks scharf kritisiert und nannte sie in der angespannten wirtschaftlichen Lage verantwortungslos.

Das Wetter ist so schmuddelig wie das Angebot der Arbeitgeber. Da muss eindeutig noch eine Schippe draufgelegt werden.

Weitere Aktionen diese Woche geplant

Die nächste Verhandlung soll es am Donnerstag in Böblingen geben. Die IG Metall hat für Dienstag und die kommenden Tage weitere Warnstreiks in der Region Heilbronn-Franken angekündigt.