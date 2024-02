In Heilbronn wird am Donnerstag und Freitag erneut der Nahverkehr bestreikt. Busse fallen aus, die Stadtbahnen werden umgeleitet und auch die Schwimmbäder sind betroffen.

In Heilbronn bleiben am Donnerstag und am Freitag erneut alle Stadtbusse im Depot, nicht betroffen ist der Regionalbusverkehr. Nach Angaben der Albtal-Verkehrsgesellschaft AVG können die Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 nicht durch die Innenstadt fahren, sondern werden umgeleitet. Fahrgäste müssen mit Verspätungen oder Fahrtausfällen rechnen. Neben Heilbronn werden an beiden Tagen auch die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz bestreikt. In Heilbronn sind im Unterschied zu den anderen Städten auch die Hallenbäder betroffen.

Städtische Bäder sind betroffen

So wird am Donnerstag wohl die Sauna im "Soleo" geschlossen bleiben. Am Freitag öffnet dann das gesamte Bad nicht. Im Hallenbad in Heilbronn-Biberach sind die Besuchszeiten eingeschränkt.

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future unterstützt den Warnstreik im Nahverkehr und plant am Freitag, dem globalen Klimastreiktag, eigene aber auch gemeinsame Kundgebungen mit den ÖPNV-Mitarbeitern. Unter anderem soll es am Freitagnachmittag um 16:30 Uhr einen großen Klimastreik auf dem Heilbronner Kiliansplatz geben.

Dritte Verhandlungsrunde im März

Die Gewerkschaft ver.di verhandelt aktuell in allen Bundesländern außer in Bayern über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe, allerdings unterscheiden sich die Forderungen. In Baden-Württemberg will ver.di unter anderem erreichen, dass die Arbeitszeit nach und nach abgesenkt wird und sich die Beschäftigten Arbeitszeiten bei Verspätungen vollständig anrechnen lassen können. Außerdem möchte die Gewerkschaft eine Schichtzulage durchsetzen. Für die Nahverkehrsbetriebe sitzt der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg am Verhandlungstisch. Der Verband hatte die Forderungen zuletzt als maßlos und nicht finanzierbar zurückgewiesen.

Mit den Warnstreiks am Donnerstag und Freitag soll der Druck auf die Arbeitgeberseite erhöht werden. Die dritte Verhandlungsrunde ist nach Gewerkschaftsangaben für den 5. und 6. März geplant.