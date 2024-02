Nach Problemen mit dem letzten ÖPNV-Streik richtet das Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus einen Shuttle-Service ein. Eng wird es auf den Straßen aber auf jeden Fall.

Der letzte Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat dem Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart über mehrere Stunden massive Probleme bereitet. Die Parkplätze am Haus reichten nicht aus, und Rettungswagen kamen nicht durch den Pendler-Stau. Viele Menschen seien gar nicht erst bis zur Notaufnahme vorgedrungen, so Mark Dominik Alscher, medizinischer Geschäftsführer des RBK. Beim zweitägigen Warnstreik am Donnerstag und Freitag soll das nicht mehr passieren.

Zwei Shuttle-Busse für Patienten, Besucher und Mitarbeiter

Das Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus richtet nach eigenen Angaben während der beiden Streiktage einen kostenlosen Shuttle-Service ein. Dieser soll für Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen, aber auch für Personal und Besucher. Alle, die zur Klinik müssen, sollten am besten auf die S-Bahn und öffentliche Parkplätze im Umkreis ausweichen - vor allem auf den Parkplatz "Feuerbacher Heide". Von dort wird einer der Shuttle-Busse abfahren. Ein zweiter Pendelverkehr wird laut Krankenhaus vom Bahnhof Feuerbach aus eingerichtet.

Die beiden Shuttle-Busse sollen am Donnerstag und Freitag jeweils zwischen 6 und 17 Uhr fahren - vom S-Bahnhof aus im 15-Minuten-Takt und vom Parkplatz "Feuerbacher Heide" aus alle 30 Minuten. Alle Shuttle-Busse seien mit RBK-Schildern gekennzeichnet.

"Nach unseren schlechten Erfahrungen während der vergangenen Streiktage haben wir bewusst eigene Maßnahmen ergriffen", erklärt Alscher. "Unsere Parkplätze am Standort sind in so einer Situation dann einfach erschöpft. Und wir müssen die Anbindung unseres Krankenhauses ermöglichen, ohne dass man mit einem Pkw fahren muss."

Prof. Mark Dominik Alscher, medizinischer Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses, beklagt zur prekären Verkehrssituation seines Hauses, dass öffentliche Unterstützung fehle. Pressestelle RBK/Fotostudio M42

Alscher beklagt fehlende öffentliche Unterstützung

Den Shuttle-Service zu organisieren sei mühsam gewesen, und natürlich produziere es Kosten, auf die man gerne verzichtet hätte. Aber schließlich "müssen wir unseren Betrieb aufrechterhalten", so Alscher. Der medizinische Geschäftsführer ärgert sich aber auch über fehlende öffentliche Unterstützung. "Wir haben seit langem auf unsere Probleme hingewiesen. Wir wollen ja seit vielen Jahren weitere Parkplätze schaffen, aber die Genehmigungsverfahren dauern sehr lange." Man habe jetzt mehr oder weniger auf eigenes Risiko begonnen, eine Baugrube auszuheben.

Generell sei die prekäre Verkehrssituation für das RBK immer wieder mal Thema in Gesprächen mit der Stadt gewesen. "Wir haben schon damals, als die Verkehrsanbindung an unser Haus strukturiert wurde, darauf hingewiesen, dass es problematisch werden kann mit nur einer Straße, die zum Krankenhaus hoch führt", sagt Alscher. Möglich für eine Verbesserung sei beispielsweise, "dass wenigstens Fahrzeuge, die mit Signal unterwegs sind, ähnlich wie Busse und Bahnen so eine Art Ampel-Freischaltung bekommen". Auch da habe sich noch nichts bewegt.

Marienhospital und Klinikum Stuttgart sehen keine Probleme

Das Marienhospital und das Klinikum Stuttgart sehen hingegen keine Parkplatz- oder Verkehrsprobleme rund um ihre Häuser und damit die Versorgungssituation als gesichert. "Für Patientinnen und Patienten bleibt das Parkplatzkontigent in unseren Parkhäusern voll verfügbar", sagt Christine Traber, Sprecherin des Marienhospitals. Und auch die Parkplätze für die Mitarbeitenden reichten "in der Regel" aus.

Auch mit der Zugänglichkeit der Notaufnahme habe es in der Vergangenheit keine problematischen Erfahrungen gegeben. "Die Anfahrt kann hier, anders als im Robert-Bosch-Krankenhaus, über verschiedene Verbindungen erfolgen", so Traber.

Das Klinikum Stuttgart sei für Patienten und Mitarbeitende trotz des Warnstreiks auch weiterhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, sagt Pressesprecher Stefan Möbius, "wenngleich die Laufwege aufgrund der ausfallenden Busse etwas länger sind". An den Standorten, auch am Olgahospital, stünden zudem weitere Parkhäuser in Laufnähe zur Verfügung. Und die Einsatzfahrzeuge würden auch bei sehr hohem Verkehrsaufkommen zur Notaufnahme durchkommen.

"Das größere Problem ist erfahrungsgemäß, dass die Mitarbeitenden zuverlässig zur Arbeit kommen", sagt Möbius. Mitarbeitende des Klinikums Stuttgart haben die Möglichkeit, ein kostenloses Deutschlandticket zu nutzen, wovon der Großteil auch Gebrauch mache. Um die Anreise für Beschäftigte an den Streiktagen zu erleichtern, biete das Klinikum außerdem die Übernahme der Parkgebühren an.

Das Klinikum und das Marienhospital bieten zudem beide den Mitarbeitenden die App beziehungsweise Online-Plattform "Stuttgart fährt mit" an, mit der sich Fahrgemeinschaften organisieren lassen.

Verkehrsleitzentrale: An vielen Punkten wird es auf den Straßen eng

Allerdings wird es auf Stuttgarts Straßen und auch rund um den Kessel an den beiden Streiktagen sehr eng werden, sagt Ralf Thomas, Leiter der Integrierten Verkehrsleitzentrale in Stuttgart. "Wir werden natürlich vor allem in den Berufsverkehrs-Zeiten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen, insbesondere auf den Bundesstraßen nach Stuttgart rein." Hier werde das Verkehrsgeschehen vermutlich unterschiedlich ausfallen: "Beim letzten Mal hatten wir große Probleme im Bereich der B295 Weilimdorf, Richtung Pragsattel, aus Bad Cannstatt und auch in Richtung Innenstadt. Das wird vermutlich wieder so sein."

Aber auch im Osten und in Stuttgart-Süd müssten Autofahrerinnen und Autofahrer mit Problemen rechnen. Und die äußeren Stadtbezirke müssten mit berücksichtigt werden: Starke Belastung gebe es laut Thomas sicherlich in Sillenbuch, Heumaden, Vaihingen und Möhringen. Und am Freitag käme belastend hinzu, dass es auch noch zwei Demonstrationen am Vormittag gibt. Die Verkehrsleitzentrale appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger, wenn es geht, im Home Office zu bleiben.

Verkehrsfluss: Besonderes Augenmerk auf den Pragsattel

Nach den Problemen am letzten Streiktag habe zusätzlich zu den Maßnahmen des RBK die Verkehrsleitzentrale zusammen mit der Stadt und der Polizei die Situation am Pragsattel besonders im Blick. "Gegebenenfalls können und werden wir eingreifen", sagt Thomas. "Das betrifft die Ampel-Schaltung, die verändert werden kann, wir können zusätzlich über Meldungen und die Info-Tafeln informieren." Im äußersten Fall könnten in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde und der Polizei Straßen gesperrt werden, um bestimmte Bereiche gezielt zu entlasten.