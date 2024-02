In sieben Städten in Baden-Württemberg müssen Fahrgäste im ÖPNV mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten zum zweitägigen Warnstreik aufgerufen.

Für Pendlerinnen und Pendler, Berufstätige und Schülerinnen und Schüler wird es am Donnerstag und Freitag in sieben Städten in Baden-Württemberg deutlich schwerer zur Arbeit oder in die Schule zu kommen. Denn die Gewerkschaft ver.di hat zu einem zweitägigen Warnstreik bei sieben kommunalen Nahverkehrsbetrieben aufgerufen. Betroffen sind demnach Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag geht ver.di von insgesamt rund 4.500 Streikenden aus. Das sei eine Streikbeteiligung von fast 70 Prozent.

Der Warnstreik im kommunalen Nahverkehr hat sich auch auf den Straßen in den betroffenen Städten bemerkbar gemacht. Laut SWR-Informationen stockte es deutlich auf den Strecken rund um Esslingen und Heilbronn. Während sich die Verkehrslage in den meisten Städten am Vormittag wieder entspannt hatte, gab es auf vielen Straßen in und rund um Stuttgart noch längere Staus, etwa auf der B14 und der B27. Die Polizei rechnet an beiden Tagen mit deutlich mehr Verkehr auf den Straßen und längeren Staus in den Städten. Welche Busse und Bahnen in den betroffenen Städten nicht fahren und welche Verkehrsmittel trotzdem unterwegs sind, lesen Sie hier:

In der Region Stuttgart sind von dem zweitägigen Warnstreik Stuttgart und Esslingen betroffen. In Stuttgart werden Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sowie die Seilbahn, die Zahnradbahn, der Zacke-Bus und der On-Demand-Service SSB Flex an beiden Tagen ab Betriebsbeginn bis Betriebsschluss nicht fahren. Die Nachtbusse bleiben in den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag ebenfalls im Depot. Auch der Kundenservice, die Fundstelle sowie die Kundenzentren werden geschlossen und nicht erreichbar sein.

Von dem Warnstreik in und um Stuttgart ausgenommen sind die Busse der Linien 53, 54, 58, 60, 64, 66, 73, 90, die von Auftragsunternehmen für die SSB bedient werden und deshalb fahren. Nicht betroffen vom Warnstreik sind außerdem die S-Bahnen im Raum Stuttgart, da diese von der Deutschen Bahn (DB) und nicht von der SSB betrieben werden. Mit Betriebsbeginn am Samstag, dem 2. März 2024, sollte der Betrieb bei der SSB wieder nach Fahrplan laufen.

Auch in Esslingen wird ein großer Teil des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs lahmgelegt. Beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) sind folgende Linien betroffen: 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 132, 138. Auch die Kundenzentren der SVE sind am Donnerstag und Freitag geschlossen. Dagegen sind alle Buslinien in Esslingen unterwegs, die von privaten Busunternehmen übernommen werden. Ebenso die Nachtbusse N12 und N13 vom 1. auf den 2. März 2024

Demonstrationen beeinträchtigen am Freitag den Verkehr in Stuttgart

Massive Verkehrsbeeinträchtigungen werden am Freitag in Stuttgart erwartet. Denn zusätzlich zu den Warnstreiks im ÖPNV finden an dem Tag im Stadtgebiet noch mehrere Großdemonstrationen statt. Laut der Stadt Stuttgart hat die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" am Vormittag eine Demonstration mit mehreren tausend Personen angemeldet. Sie soll um 9:40 Uhr am Marktplatz starten, die Abschlusskundgebung soll dort bis zirka 14 Uhr dauern.

Eine weitere Versammlung hat das "Bündnis Impulse für den Wohnungsbau in Baden‐Württemberg" angekündigt. Eine Sternfahrt mit rund 200 Lastern und Baufahrzeugen soll ausgehend von der Waldau, dem Cannstatter Wasen und vom Birkenkopf ab 10 Uhr in Richtung Stadtzentrum führen und sich dort ab dem Charlottenplatz in den regulären Verkehr eingliedern. Am Abend folgt zudem noch eine Fahrrad-Demo "Critical Mass" ab 18 Uhr durch Stuttgart.

Der Warnstreik im ÖPNV trifft auch Karlsruhe und Baden-Baden. Bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) fahren keine Straßenbahnen und auch keine städtischen Busse. Als Alternative können die Fahrgäste im Stadtgebiet Karlsruhe auch die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) nutzen, die viele Trambahn-Haltestellen in Karlsruhe bedienen. Das Schwesterunternehmen der VBK wird am Donnerstag und Freitag nach aktuellem Stand nicht bestreikt. Deshalb verkehren die folgenden AVG-Stadtbahnlinien im Raum Karlsruhe ganz normal: S1, S11, S12, S31, S32, S4, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81.

Auch in Heilbronn bekommen Fahrgäste den Ausstand im Nahverkehr zu spüren. Die drei Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) fahren am Donnerstag und Freitag nicht durch die Heilbronner Innenstadt. Sie werden über den Hauptbahnhof und die Strecke der Deutschen Bahn umgeleitet. Es kann während des Warnstreiks zu Fahrtausfällen auf diesen Linien kommen.

Wie in der vergangenen Woche bleiben in Heilbronn am Donnerstag und Freitag auch alle Stadtbusse im Depot. Nicht betroffen ist der Regionalverkehr. Außerdem schließen sich die Beschäftigten des Heilbronner Hallenbades "Soleo" dem Warnstreik an. Am Donnerstag bleibt die Sauna geschlossen, am Freitag ist das Hallenbad komplett zu.

Eine Kundgebung oder Demonstration in der Stadt wird es am Donnerstag nicht geben. "Heute wird in Heilbronn still gestreikt", sagte Katharina Kaupp, Bezirksgeschäftsführerin von ver.di Heilbronn-Neckar-Franken. Die Beschäftigten bleiben demnach zu Hause, die Busse im Depot. Erst am Freitag findet auf dem Heilbronner Bollwerksplatz eine Kundgebung statt.

Auch bei der Freiburger Verkehrs AG (VAG) fahren am Donnerstag und Freitag von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss keine Straßenbahnen und mit wenigen Ausnahmen keine Busse. So werden die Busse der Südbaden Bus GmbH und die Breisgau S-Bahn nicht bestreikt. Auch die Schauinslandbahn, das Kundenzentrum pluspunkt und das VAG-Fundbüro bleiben geschlossen.

Der Warnstreik dürfte auch Auswirkungen auf die Anreise zum Bundesliga-Heimspiel des SC Freiburg gegen den FC Bayern München haben, das am Freitagabend stattfindet. Der SC Freiburg bittet seine Fans, möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Die Parkplätze am Stadion sind laut dem Verein alle schon vergeben. Und auch der Messeparkplatz dürfte relativ ausgelastet sein, da zur selben Zeit eine Veranstaltung in der Messehalle stattfindet. Vor und nach dem Spiel wird es Sonderzüge zwischen dem Freiburger Hauptbahnhof und der Haltestelle Messe/Universität geben. Auf einer Streik-Kundgebung mit rund 200 Teilnehmenden vor dem VAG-Zentrum äußerte Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) Verständnis für die Warnstreiks.

Auch am Bodensee wird der Warnstreik im ÖPNV zu spüren sein. Zwischen Konstanz und Meersburg (Bodenseekreis) fallen an beiden Tagen die Fähren aus. Es soll aber einen Ersatzverkehr geben: Fußgänger und Radfahrer können auf ein Fahrgastschiff ausweichen. Auch der städtische Busverkehr in Konstanz ist vom Warnstreik betroffen. Der Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen (Bodenseekreis) fährt dagegen. Das teilten die Stadtwerke am See mit.

Weil in Konstanz die Fähre streikt, gibt es für Passagiere ohne Auto ein Ersatzschiff. SWR Tina Löschner

Grund für die Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen in den einzelnen Bundesländern. Weil die nicht vorankommen, will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Deshalb wurden für die ganze Woche Arbeitsniederlegungen angekündigt. Von Bundesland zu Bundesland sind die Forderungen in den Verhandlungen allerdings unterschiedlich. In Baden-Württemberg sind rund 6.500 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. Die Gewerkschaft ver.di will hier unter anderem eine Absenkung der Arbeitszeit sowie eine Schichtzulage durchsetzen. Außerdem sollen sich Beschäftigte künftig Verspätungen als Arbeitszeit vollständig anrechnen lassen können.

"Wer bestellt, sollte auch zahlen", sagte ver.di-Verhandlungsführer Jan Bleckert laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Politik wolle eine Verdoppelung des ÖPNV bis 2030 erreichen, sorge aber bislang nicht für eine auskömmliche Finanzierung. "Und wir sollen in Tarifverhandlungen akzeptieren, dass der notwendige Ausbau des kommunalen Nahverkehrs von den Beschäftigten selbst durch schlechte Arbeitsbedingungen bezahlt wird", so der ver.di-Verhandlungsführer. "Dieses Spiel machen wir nicht mit." Er forderte die Arbeitgeberseite auf, in der nächsten Woche "endlich ein Angebot auf den Tisch zu legen, das Verantwortung und Belastung im Fahrbetrieb gerecht wird." Die dritte Verhandlungsrunde in den Tarifverhandlungen in Baden-Württemberg ist nach Angaben der Gewerkschaft für den 5. und 6. März in Stuttgart vereinbart.

Am Freitag, 1. März sind neben den Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auch bundesweite Demonstrationen von Fridays For Future (FFF) angekündigt. Die Gewerkschaft ver.di und die Klimaschutzorganisation arbeiten bereits seit einiger Zeit zusammen. Unter dem Motto #WirFahrenZusammen will das Bündnis für klimagerechte und faire Mobilität kämpfen. In Heilbronn zum Beispiel soll es dann eine gemeinsame Kundgebung mit den ÖPNV-Mitarbeitern geben. Aktionen sind auch in Freiburg, Tübingen, Karlsruhe und Stuttgart geplant.