Die Streiks im öffentlichen Nahverkehr gehen am Freitag in Karlsruhe und Baden-Baden weiter. Der Bus- und Straßenbahnverkehr kommt teilweise zum Erliegen. In Karlsruhe demonstrieren Streikende gemeinsam mit Klimaaktivisten und anderen gesellschaftlichen Gruppen.

Bündnis fordert mehr Geld für Nahverkehr auch in Karlsruhe

Fridays for Future, Studierende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), die Grünen und andere Gruppen haben zur Teilnahme am sogenannten globalen Klimastreik in Karlsruhe aufgerufen. Das von der Gewerkschaft ver.di initiierte Bündnis mit dem Namen "Wir fahren zusammen" setzt sich beim Klimastreik mit bundesweiten Aktionen für eine bessere Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs ein.

Die Gewerkschaft ver.di in Karlsruhe fordert mit verschiedenenen anderen Gruppen mehr Geld für den ÖPNV. SWR

1.000 Menschen bei Kundgebung in Karlsruhe erwartet

Streikende im Nahverkehr aus Karlsruhe und Baden-Baden wollen am Freitagvormittag gemeinsam mit den Aktivisten und anderen Demonstranten von der Zentrale der Verkehrsbetriebe in Karlsruhe (VBK) zum Marktplatz ziehen und dort ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld Nachdruck verleihen. Zur Kundgebung vor dem Rathaus um 11 Uhr erwartet die Gewerkschaft ver.di rund 1.000 Menschen.

Zweitägiger Warnstreik im Nahverkehr endet am Samstagmorgen

Den ganzen Tag bleiben auch am Freitag Straßenbahnen und Busse der Verkehrsbetriebe in Karlsruhe und Baden-Baden stehen. In Karlsruhe sind nur Busse der SWEG und privater Unternehmen im Einsatz. Nach Einschätzung eines Sprechers der VBK in Karlsruhe hatte ein Streikaufruf der Gewerkschaft bei der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) so gut wie keine Auswirkungen. Die meisten S-Bahnen der AVG fuhren am Donnerstag trotz des Streikaufrufs in der Stadt Karlsruhe und in der Region.

Die festgefahrenen Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) werden am Dienstag fortgesetzt. Die Gewerkschaft ver.di hat bereits weitere Streiks angekündigt, sollten die Verhandlungen ergebnislos bleiben. Bei einer weiteren Zuspitzung könnte es im April auch unbefristete Streiks im Nahverkehr geben, so die Gewerkschaft in Karlsruhe.