Die Streiks im öffentlichen Nahverkehr in Karlsruhe und Baden-Baden werden am Donnerstag und Freitag fortgesetzt. Der Streik soll Straßenbahnen, S-Bahnen und städtische Busse betreffen.

Die Gewerkschaft ver.di setzt ihre Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fort und will am Donnerstag und Freitag Busse und Bahnen in Karlsruhe und Baden-Baden bestreiken. Erstmals im laufenden Tarifkonflikt werden auch Beschäftigte der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) zum Streik aufgerufen.

Gewerkschaft will mit Streik auch S-Bahnen im KVV treffen

Ab Donnerstagfrüh bleiben nach den Plänen der Gewerkschaft ver.di Straßenbahnen und städtische Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) 48 Stunden lang stehen. In Baden-Baden wird neben dem städtischen Busverkehr auch die Merkurbahn bestreikt.

Durch den Streikaufruf bei der AVG könnten zusätzlich einzelne S-Bahnen im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ausfallen. Ein Großteil der S-Bahn-Fahrerinnen und -Fahrer sind bei der AVG allerdings nicht bei ver.di organisiert, beteiligen sich also nicht am Streik.

Gemeinsame Aktion von ver.di und Fridays for Future

Landesweit hat die Gewerkschaft den kommenden Freitag zum zentralen Streiktag in Baden-Württemberg erklärt. Dann wird es auch in Karlsruhe eine gemeinsame Aktion mit Fridays for Future und anderen Organisatoren des geplanten Klimastreiktags geben.

Die Gewerkschaft will mit der Aktion ihre Forderung nach einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr unterstreichen. Unter anderem fordert ver.di eine geringere Wochenarbeitszeit.

Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) lehnt die Forderung ab. Eine Reduzierung der Arbeitszeit würde den Personalmangel noch verschärfen, hieß es. Der KAV hat nach Angaben von ver.di auch kein Angebot vorgelegt.

Gewerkschaft ver.di kritisiert Einsatz von Streikbrechern scharf

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben bei den zurückliegenden Streikaktionen versucht, die Folgen durch den Einsatz von Bussen von Fremdfirmen abzumildern. Die Gewerkschaft ver.di wirft den VBK vor, in diesem Zusammenhang auch Busse des landeseigenen Unternehmens, Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG), im Karlsruher Stadtgebiet einzusetzen. Dadurch gelinge es, rund die Hälfte der Streikfolgen auszugleichen, so ver.di. Es handele sich um eine neue Dimension von Streikbrecherei, betonte die Gewerkschaft weiter.

Die Geschäftsführung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe fällt ihren eigenen Beschäftigten in den Rücken.

ver.di "enttäuscht" von Haltung der Stadt Karlsruhe

Kritik der Gewerkschaft gibt es auch an der Haltung der Stadt Karlsruhe im laufenden Tarifkonflikt. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) weigere sich bislang, zusätzliche Gelder für den öffentlichen Nahverkehr beim Bund zu beantragen, so ver.di-Geschäftsführer Dossow.

Wir haben gehofft, dass der Oberbürgermeister die Chance sieht, eine Forderung aufzustellen.

Er sei deswegen vom Karlsruher Oberbürgermeister enttäuscht. Mentrup und VBK-Geschäftsführer Alexander Pischon hätten sich bislang geweigert, einen entsprechenden Brief an die Bundestagsabgeordneten der Region zu unterzeichnen, so Dossow weiter.

Die festgefahrenen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr werden am 5. März fortgesetzt.