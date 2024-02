Am kommenden Donnerstag und Freitag fahren keine Straßenbahnen. Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zum Warnstreik aufgerufen. Das hat auch Folgen für SC-Fans.

Am Donnerstag und Freitag (29. Februar und 1. März 2024) steht der Nahverkehr der Freiburger Verkehrs AG (VAG) so gut wie still. Weder die Straßenbahn fährt noch die Schauinslandbahn. Die Ausfälle betreffen auch die Fans, die sich am Freitagabend das Heimspiel des SC Freiburg gegen den FC Bayern München im Stadion anschauen wollen. Bei Heimspielen setzt die VAG normalerweise Sonderfahrten ein, um die Fans ins Europa-Park Stadion zu bringen, in das fast 35.000 Menschen passen. Laut VAG werden wegen des Warnstreiks voraussichtlich weniger Frelo-Leihfahrräder zur Verfügung stehen.

Auch der durchgehende Nachtverkehr im Stadtbahnnetz sowie die Nachtbuslinie N40 zwischen Freiburg und Munzingen verkehren von Freitag auf Samstag nicht.

Einige Busse fahren trotzdem

Einen Notfallplan wird es nicht geben. Lediglich einige Buslinien innerhalb des VAG-Netzes bleiben teilweise in Betrieb (Linie 15, 32, 24, 33 und 34), weil diese von privaten Unternehmen gefahren werden. Mehr Informationen dazu gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft.

Streik für mehr Gehalt

Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Gehalt für alle Beschäftigten, 14 statt 13,2 Monatsgehälter pro Jahr, Reduzierung der Wochenarbeitszeit und mehr Urlaubstage. Die VAG-Vorstände kritisierten den Warnstreik und die Forderungen der Gewerkschaft in dem Tarifkonflikt. Auf verschiedene Angebote seitens der VAG für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen sei ver.di nicht eingegangen. Die Forderungen würden ein zusätzliches Defizit in Höhe von mehr als 14 Millionen Euro verursachen, beklagte die VAG.

ver.di fordert ein weiteres Gehaltsplus in einer Größenordnung von mehr als 30 Prozent. Das ist absolut nicht finanzierbar.

Von den ganztägigen Warnstreiks am Donnerstag und Freitag sei auch der Nahverkehr in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz betroffen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.